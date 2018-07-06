  •  
    Transferler arka arkaya!
    Anbean BİTEN imzalar!..
  •  
    Trezeguet transfer için yönetimin de karşısında
  •  
    Beşiktaş'a sürpriz golcü! Negredo yerine "Karim"
  •  
    Comolli'den operasyon! Transferde 1 numarası!
  •  
    Cocu BÜYÜK söz verdi! 'Taraftarları coşturacak'

Beşiktaş, sezonu Siofok maçı ile açıyor!

Beşiktaş, Macaristan temsilcisi Siofok ile 7 Temmuz Cumartesi günü karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA
Beşiktaş, sezonu Siofok maçı ile açıyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Temmuz 2018 10:16
Beşiktaş Futbol Takımı, Slovakya'daki yeni sezon çalışmaları kapsamında ilk hazırlık maçını Cumartesi günü yapacak.

Siyah-beyazlılar, Macaristan 2. Lig ekiplerinden Siofok ile TSİ 18.00'de X Bionic Tesisleri'nde karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş, Slovakya'daki ikinci hazırlık karşılaşmasını ise 8 Temmuz Pazar günü bir başka Macar ekibi Gyirmot ile oynayacak.

Diğer hazırlık maçları Avusturya kampında

Siyah-beyazlı takım, sonraki hazırlık maçlarını ise Avusturya kampı sırasında yapacak.

Beşiktaş, Ehrenhausen kasabasında 11 Temmuz'da başlayacak kampta ilk olarak 12 Temmuz Perşembe günü Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile karşılaşacak. 15 Temmuz Pazar Rusya temsilcisi CSKA Moskova ile dördüncü hazırlık maçını oynayacak siyah-beyazlılar, 17 Temmuz'da İngiltere ekibi Reading ve 20 Temmuz'da Rusya temsilcisi Krasnodar ile karşılaşacak.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için