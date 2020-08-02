Beşiktaş, Serkan Kırıntılı için pazarlıkta!

Beşiktaş, Konyaspor'un kalecisi Serkan Kırıntılı için girişimlerini sürdürüyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
Beşiktaş, Serkan Kırıntılı için pazarlıkta!
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02 Ağustos 2020 13:34
Beşiktaş Serkan Kırıntılı için bastırıyor... Transfer çalışmalarını sürdüren Siyah-Beyazlı yöneticiler Volkan Babacan ve Sinan Bolat'ın ardından listesine aldıkları Serkan Kırıntılı için Konyaspor'la görüşme kararı aldı.

Kulübüyle 1 yıllık daha sözleşmesi olan 35 yaşındaki kaleci için resmi teklif yapılacak.

PARA+1 GENÇ OYUNCU

Beşiktaş'ın Serkan için bir miktar parayla birlikte 1 genç oyuncuyu teklif edeceği önerildi. Serkan Kırıntılı'ya Sergen Yalçın'ın da onay verdiği gelen bilgiler arasında.



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