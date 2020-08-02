Beşiktaş, Serkan Kırıntılı için pazarlıkta!

Beşiktaş Serkan Kırıntılı için bastırıyor... Transfer çalışmalarını sürdüren Siyah-Beyazlı yöneticiler Volkan Babacan ve Sinan Bolat'ın ardından listesine aldıkları Serkan Kırıntılı için Konyaspor'la görüşme kararı aldı.



Kulübüyle 1 yıllık daha sözleşmesi olan 35 yaşındaki kaleci için resmi teklif yapılacak.



PARA+1 GENÇ OYUNCU



Beşiktaş'ın Serkan için bir miktar parayla birlikte 1 genç oyuncuyu teklif edeceği önerildi. Serkan Kırıntılı'ya Sergen Yalçın'ın da onay verdiği gelen bilgiler arasında.



