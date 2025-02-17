Beşiktaş, seriyi hatırladı!

Beşiktaş, Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor'u sahasında 2-1 mağlup etti.



Siyah-beyazlılar, 1-0 geriye düşse de taraftarının da desteğiyle 2 gol bulup öne geçmeyi başardı.



Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde evinde ilk lig galibiyetini alan Beşiktaş, 14 hafta sonra bir ilk de yaşadı.



Beşiktaş uzun bir aranın ardından üst üste 2. kez kazanarak galibiyet serisi yakalamış oldu.



EN SON 5. HAFTADA SERİ YAŞADI



Beşiktaş son olarak Süper Lig'in 5. haftasında 22 Eylül'de Eyüpspor'u, 6. haftada ise 30 Eylül'de deplasmanda Kayserispor'u yenerek seri yakalamıştı.



GELECEK MAÇTA EYÜPSPOR DEPLASMANINDA



Beşiktaş gelecek hafta ise Avrupa yolundaki direkt rakiplerinden Eyüpspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.







