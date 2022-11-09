Beşiktaş - Serik Belediyespor: Muhtemel 11

Ziraat Türkiye Kupası'nın 4. Turu'nda Beşiktaş, Serik Belediyespor'u konuk ediyor.

Haber; Sporx.com ve AA, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş - Serik Belediyespor: Muhtemel 11
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09 Kasım 2022 08:09
Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu mücadelesinde Beşiktaş, TFF 2. Lig ekiplerinden Serik Belediyespor'u konuk edecek.

Vodafone Park'ta saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Turgut Doman yönetecek. Beşiktaş - Serik Belediyespor mücadelesini A Spor canlı yayınlayacak.

Tek maç eleme usulüyle yapılacak 4. tur mücadelesinde rakibine üstünlük sağlayan ekip, 5. tura yükselecek.

Eksikler
Beşiktaş'ta ameliyat olan Ghezzal'ın dışında Rosier, Josef, Masuaku ve Berkay maç kadrosunda yer almayacak.

Muhtemel 11'ler

Beşiktaş
Ersin, Tayfur, Welinton, Montero, Umut, Kerem, Atiba, Alli, Redmond, Muleka, Cenk



Serik Belediyespor
İbrahim, Fırat, Erbay, Mehmet, Mustafa, Sebahattin, Erdi, Halil, Burak, Üstün, Harun

Beşiktaş 4. Tur'dan başlıyor

Geçen sezon çeyrek finalde Yukatel Kayserispor'a 2-1 yenilerek elenen Beşiktaş, 2022-2023'te kupa mücadelesine 4. eleme turundan başlayacak.

Serik Belediyespor ise 2. turda 1954 Kelkit Belediyespor'u 1-0 ve 3. turda Batman Petrolspor'u 2-1 yenerek 4. turda mücadele etme hakkı yakaladı.

25 yıl önce karşılaşmışlardı

Serik Belediyespor, 25 yıl önce 1996-1997 futbol sezonunda, devre arası kamp çalışmaları için Antalya'ya gelen Beşiktaş ile hazırlık maçında karşı karşıya gelmişti. Maçı Beşiktaş 3-1 kazanmıştı.

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