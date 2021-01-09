Süper Lig'in lideri Beşiktaş, birçok alanda yükselmeye devam ediyor. Yeni sezona 10 transferle giren ve sadece 850 bin Euro harcayan siyah-beyazlı yönetimin akıllı politikası hem sahada hem ekonomik anlamda kendisini olumlu yönde gösterdi. Sergen Yalçın'lı Beşiktaş, rakip filelere 37 gol atarak 11 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 1 beraberlikle topladığı 34 puanla zirveye yükseldi. Futbolcuların değeri de üst üste gelen sonuçlarla önemli bir artış gösterdi.



6 AYDA ZİRVEYE ÇIKTI

KPMG Football Benchmark'a göre ağustosta 50 milyon Euro olan takımın değeri yüzde 35 artarak 67.2 milyon Euro'ya çıktı. Ekonomik değer olarak kısa sürede büyük sıçrama gerçekleştiren Beşiktaş, sahada Avrupa'nın devleriyle aynı kulvarda yer aldı. Almanya'da Bayern Münih ve Fransa'da Lyon, siyah-beyazlılar gibi 5 maçlık galibiyet serisi yakaladı ancak bunu sürdüremedi. Atletico Madrid'in de 7 maçlık galibiyet serisi sona erdi.



SERGEN YALÇIN'DAN SİHİRLİ DOKUNUŞ

Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın sihirli dokunuşları 'Bitti' denilen isimleri futbola döndürdü. Yalçın'ın kiralanmasına izin vermeyip kadroya dahil ederek sol kanatta oynattığı Larin, ligde 10 gole ulaştı. Aboubakar 8 golle Kanadalı forveti takip ederken Rosier futbol hayatındaki ilk golüne siyah-beyazlı formayla ulaştı. Kariyerinde düşüş yaşayıp Beşiktaş'a gelen Ghezzal ise 6 asistle önemli katkı yaptı. Oğuzhan Özyakup, son 3 lig maçında 2 gol ve 1 asistle oynarken Necip ve Hasic de attıkları gollerle hazır olduklarını gösterdi.



