Beşiktaş, Sergen Yalçın ile Vodafone Park'ta bir ilki yaşadı

Süper Lig'in 21. haftasında Göztepe'yi evinde 2-1 yenerek sezonun ilk yarısını lider tamamlayan Beşiktaş, Vodafone Park'ta tüm kulvarlardaki en uzun galibiyet serisini geliştirmeye devam ediyor.
Siyah-beyazlı takım, 11 Nisan 2016'daki Bursaspor maçıyla hizmete giren Vodafone Park'ta teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde en uzun süreli galibiyet serisine imza attı.
Vodafone Park'taki son 8 lig maçını kazanan Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki iki maçta da rakiplerine üstünlük kurdu. Son olarak Göztepe'yi mağlup eden Beşiktaş, galibiyet serisini 10 maça çıkarmayı başardı.
- Kötü başlangıcın ardından gelen seri
Vodafone Park'taki ilk üç maçta kötü sonuç alan siyah-beyazlı ekip, daha sonra uzun bir seriye imza attı.
Dolmabahçe'de sezonun ilk maçında Fraport TAV Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş, Avrupa Ligi ön eleme maçında Rio Ave karşısında da aynı sonucu almaktan kurtulamadı. Beşiktaş, evindeki üçüncü maçında ise Gençlerbirliği'ne 1-0 mağlup oldu.
Vodafone Park'taki ilk 3 maçı bir beraberlik ve 2 yenilgiyle tamamlayan siyah-beyazlı ekip, daha sonra rakiplerine evinde beraberlik şansı dahi vermedi.
Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup ederek Vodafone Park'ta bu sezonki ilk galibiyetini alan Beşiktaş, daha sonra ligde Medipol Başakşehir'i 3-2 ve Kasımpaşa'yı 3-0 yendi. Ziraat Türkiye Kupası'nda Tarsus İdman Yurdu'nu 3-1 yenen siyah-beyazlı ekip, bu seriyi ligde Büyükşehir Belediye Erzurumspor (4-0), Demir Grup Sivasspor (3-0) ve Çaykur Rizespor (6-0) galibiyetleriyle sürdürdü.
Kupada Çaykur Rizespor'u Vodafone Park'ta bu sefer 1-0 yenen Beşiktaş, Süper Lig'de Galatasaray'a 2-0 ve Göztepe'ye 2-1 üstünlük kurdu.
- Daha önceki galibiyet serisi 8 maçtı
Beşiktaş, Vodafone Park'ta tüm kulvarlardaki maçlara bakıldığında daha önce 2 kez 8 maçlık galibiyet serisi yakalamıştı.
Siyah-beyazlı ekip, bu serilere teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde imza attı.
2017-2018 sezonunda Türkiye Kupası'nda Manisaspor'u 9-0 yenerek seriye başlayan Beşiktaş, ligde Galatasaray'ı 3-0 ve Osmanlıspor'u 5-1 mağlup etti. Osmanlıspor'u kupada bu sefer 4-1 yenerek serisini sürdüren siyah-beyazlı ekip, Süper Lig'de Kasımpaşa'yı 2-1, kupada Gençlerbirliği'ni 3-1 yendikten sonra ligde Kardemir Karabükspor'a 5-0 ve Fenerbahçe'ye 3-1 üstünlük kurdu. Beşiktaş, kupada Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalarak bu serinin sonlanmasına engel olamadı.
Beşiktaş, Şenol Güneş yönetiminde 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarını kapsayan bir periyotta olmak üzere Vodafone Park'ta bir kez daha 8 maçlık galibiyet serisi yakaladı.
Siyah-beyazlı ekip, 2017-2018'de evindeki Aytemiz Alanyaspor (1-0), Göztepe (5-1), Yeni Malatyaspor (3-1), Kayserispor (2-0), Demir Grup Sivasspor (5-1) maçlarını kazandıktan sonra, 2018-2019'un ilk 3 iç saha mücadelesinde Avrupa kupalarında B36 Torshavn'a 6-0 ve LASK'a 1-0 üstünlük kurdu. Ligde Akhisarspor'u 2-1 yenen Beşiktaş'ın 8 maçlık galibiyet serisi, Antalyaspor karşısındaki 3-2'lik mağlubiyetle son buldu.
- Vodafone Park'taki lig maçlarında ise üst üste 12 galibiyeti var
Beşiktaş'ın Sergen Yalçın yönetiminde Vodafone Park'taki lig maçlarında en uzun galibiyet serisine imza atmak için 5 maça ihtiyacı bulunuyor.
Şenol Güneş'in teknik direktörlüğünde 2017-2018 sezonundaki son 11 iç saha maçını kazanan siyah-beyazlı ekip, 2018-2019'da ev sahibi olduğu ilk maçı da galibiyetle tamamlayarak ligde 12 maçlık bir seri yakalamıştı.
Ligdeki son 8 iç saha maçında rakiplerine üstünlük kuran Beşiktaş, Vodafone Park'ta oynanacak Trabzonspor, İttifak Holding Konyaspor, Yukatel Denizlispor, Gaziantep FK ve Fenerbahçe maçlarını kazanırsa, bu rekoru da geliştirmiş olacak.
Siyah-beyazlı takım, 11 Nisan 2016'daki Bursaspor maçıyla hizmete giren Vodafone Park'ta teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde en uzun süreli galibiyet serisine imza attı.
Vodafone Park'taki son 8 lig maçını kazanan Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki iki maçta da rakiplerine üstünlük kurdu. Son olarak Göztepe'yi mağlup eden Beşiktaş, galibiyet serisini 10 maça çıkarmayı başardı.
- Kötü başlangıcın ardından gelen seri
Vodafone Park'taki ilk üç maçta kötü sonuç alan siyah-beyazlı ekip, daha sonra uzun bir seriye imza attı.
Dolmabahçe'de sezonun ilk maçında Fraport TAV Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş, Avrupa Ligi ön eleme maçında Rio Ave karşısında da aynı sonucu almaktan kurtulamadı. Beşiktaş, evindeki üçüncü maçında ise Gençlerbirliği'ne 1-0 mağlup oldu.
Vodafone Park'taki ilk 3 maçı bir beraberlik ve 2 yenilgiyle tamamlayan siyah-beyazlı ekip, daha sonra rakiplerine evinde beraberlik şansı dahi vermedi.
Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup ederek Vodafone Park'ta bu sezonki ilk galibiyetini alan Beşiktaş, daha sonra ligde Medipol Başakşehir'i 3-2 ve Kasımpaşa'yı 3-0 yendi. Ziraat Türkiye Kupası'nda Tarsus İdman Yurdu'nu 3-1 yenen siyah-beyazlı ekip, bu seriyi ligde Büyükşehir Belediye Erzurumspor (4-0), Demir Grup Sivasspor (3-0) ve Çaykur Rizespor (6-0) galibiyetleriyle sürdürdü.
Kupada Çaykur Rizespor'u Vodafone Park'ta bu sefer 1-0 yenen Beşiktaş, Süper Lig'de Galatasaray'a 2-0 ve Göztepe'ye 2-1 üstünlük kurdu.
- Daha önceki galibiyet serisi 8 maçtı
Beşiktaş, Vodafone Park'ta tüm kulvarlardaki maçlara bakıldığında daha önce 2 kez 8 maçlık galibiyet serisi yakalamıştı.
Siyah-beyazlı ekip, bu serilere teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde imza attı.
2017-2018 sezonunda Türkiye Kupası'nda Manisaspor'u 9-0 yenerek seriye başlayan Beşiktaş, ligde Galatasaray'ı 3-0 ve Osmanlıspor'u 5-1 mağlup etti. Osmanlıspor'u kupada bu sefer 4-1 yenerek serisini sürdüren siyah-beyazlı ekip, Süper Lig'de Kasımpaşa'yı 2-1, kupada Gençlerbirliği'ni 3-1 yendikten sonra ligde Kardemir Karabükspor'a 5-0 ve Fenerbahçe'ye 3-1 üstünlük kurdu. Beşiktaş, kupada Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalarak bu serinin sonlanmasına engel olamadı.
Beşiktaş, Şenol Güneş yönetiminde 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarını kapsayan bir periyotta olmak üzere Vodafone Park'ta bir kez daha 8 maçlık galibiyet serisi yakaladı.
Siyah-beyazlı ekip, 2017-2018'de evindeki Aytemiz Alanyaspor (1-0), Göztepe (5-1), Yeni Malatyaspor (3-1), Kayserispor (2-0), Demir Grup Sivasspor (5-1) maçlarını kazandıktan sonra, 2018-2019'un ilk 3 iç saha mücadelesinde Avrupa kupalarında B36 Torshavn'a 6-0 ve LASK'a 1-0 üstünlük kurdu. Ligde Akhisarspor'u 2-1 yenen Beşiktaş'ın 8 maçlık galibiyet serisi, Antalyaspor karşısındaki 3-2'lik mağlubiyetle son buldu.
- Vodafone Park'taki lig maçlarında ise üst üste 12 galibiyeti var
Beşiktaş'ın Sergen Yalçın yönetiminde Vodafone Park'taki lig maçlarında en uzun galibiyet serisine imza atmak için 5 maça ihtiyacı bulunuyor.
Şenol Güneş'in teknik direktörlüğünde 2017-2018 sezonundaki son 11 iç saha maçını kazanan siyah-beyazlı ekip, 2018-2019'da ev sahibi olduğu ilk maçı da galibiyetle tamamlayarak ligde 12 maçlık bir seri yakalamıştı.
Ligdeki son 8 iç saha maçında rakiplerine üstünlük kuran Beşiktaş, Vodafone Park'ta oynanacak Trabzonspor, İttifak Holding Konyaspor, Yukatel Denizlispor, Gaziantep FK ve Fenerbahçe maçlarını kazanırsa, bu rekoru da geliştirmiş olacak.
✨Ligin en çok kazanan takımı
✨Ligin en çok gol atan takımı
✨Ligin en uzun süre yenilmeyen takımı
✨Tüm derbileri kazanan tek takım
✨En çok pas yapan takım
✨En çok topla oynayan takım
BEŞİKTAŞ🔥 pic.twitter.com/ppu2QWVy6Y
— Sporx (@sporx) January 25, 2021