Beşiktaş, Sergen Yalçın ile derbi kaybetmedi

Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın takımın başına geçtiğinden beri derbilerde yenilmedi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş, Sergen Yalçın ile derbi kaybetmedi
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22 Mart 2021 00:33
Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde 5. derbi maçını da yenilgi almadan tamamladı.

Abdullah Avcı ile yolların ayrılmasının ardından geçen sezonun ikinci yarısında takımın başına geçen Yalçın yönetiminde 5 derbi karşılaşmasına çıkan siyah-beyazlı ekip, 3 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

Sergen Yalçın yönetiminde Fenerbahçe'yi geçen sezon evinde 2-0 yenen Beşiktaş, bu sezon deplasmandaki ilk karşılaşmada rakibine 4-3 üstünlük kurarken, bugün de evinde sarı-lacivertli ekiple 1-1 berabere kaldı.

Geçen sezonun ikinci yarısında Yalçın idaresinde çıktığı Galatasaray derbisini 0-0 berabere tamamlayan Beşiktaş, rakibini bu sezonun ilk yarısında ise 2-0 yenmişti. 



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