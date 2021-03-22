Beşiktaş, Sergen Yalçın ile derbi kaybetmedi

Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde 5. derbi maçını da yenilgi almadan tamamladı.



Abdullah Avcı ile yolların ayrılmasının ardından geçen sezonun ikinci yarısında takımın başına geçen Yalçın yönetiminde 5 derbi karşılaşmasına çıkan siyah-beyazlı ekip, 3 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.



Sergen Yalçın yönetiminde Fenerbahçe'yi geçen sezon evinde 2-0 yenen Beşiktaş, bu sezon deplasmandaki ilk karşılaşmada rakibine 4-3 üstünlük kurarken, bugün de evinde sarı-lacivertli ekiple 1-1 berabere kaldı.



Geçen sezonun ikinci yarısında Yalçın idaresinde çıktığı Galatasaray derbisini 0-0 berabere tamamlayan Beşiktaş, rakibini bu sezonun ilk yarısında ise 2-0 yenmişti.



