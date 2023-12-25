Beşiktaş, Serdar Topraktepe'ye emanet

Süper Lig'de zor günler geçiren Beşiktaş, Hatayspor ile Mersin'de kozlarını paylaşacak. Siyah beyazlılar, Çalımbay'ın ayrılığı sonrası bu sezon dördüncü kez farklı bir hocayla sahaya çıkacak.

, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş, Serdar Topraktepe'ye emanet
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25 Aralık 2023 08:06
Son güncelleme 25 Aralık 2023 14:10
Alanyaspor yenilgisinin ardından teknik direktör Rıza Çalımbay'la yollarını ayıran Beşiktaş'ta altyapı antrenörlerinden Serdar Topraktepe siyah-beyazlı takımın başında sahaya çıkacak.

4. TEKNİK ADAM

Bu sezon Şenol Güneş, Burak Yılmaz ve Rıza Çalımbay'la çalışan siyah-beyazlı ekipte Serdar Topraktepe kulübede görev yapan 4. teknik adam olacak.



Siyah-beyazlı takımda tedavileri devam eden Gedson Fernandes, Umut Meraş ve Necip Uysal'ın oynayıp oynamayacağına maç günü yapılacak değerlendirmeden sonra karar verilecek. 

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