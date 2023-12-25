Beşiktaş, Serdar Topraktepe'ye emanet

Alanyaspor yenilgisinin ardından teknik direktör Rıza Çalımbay'la yollarını ayıran Beşiktaş'ta altyapı antrenörlerinden Serdar Topraktepe siyah-beyazlı takımın başında sahaya çıkacak.
4. TEKNİK ADAM
Bu sezon Şenol Güneş, Burak Yılmaz ve Rıza Çalımbay'la çalışan siyah-beyazlı ekipte Serdar Topraktepe kulübede görev yapan 4. teknik adam olacak.
Siyah-beyazlı takımda tedavileri devam eden Gedson Fernandes, Umut Meraş ve Necip Uysal'ın oynayıp oynamayacağına maç günü yapılacak değerlendirmeden sonra karar verilecek.
4. TEKNİK ADAM
Bu sezon Şenol Güneş, Burak Yılmaz ve Rıza Çalımbay'la çalışan siyah-beyazlı ekipte Serdar Topraktepe kulübede görev yapan 4. teknik adam olacak.
Siyah-beyazlı takımda tedavileri devam eden Gedson Fernandes, Umut Meraş ve Necip Uysal'ın oynayıp oynamayacağına maç günü yapılacak değerlendirmeden sonra karar verilecek.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU