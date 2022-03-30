Beşiktaş, Serdar Saatçı ile anlaşmaya varamadı

Beşiktaş'ta 2023 yılının Haziran ayında sözleşmesi bitecek olan Serdar Saatçı ile sözleşmesini uzatmak için yapılan görüşmelerde sonuca varılamadı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş, Serdar Saatçı ile anlaşmaya varamadı
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30 Mart 2022 08:44
Beşiktaş, seneye sözleşmesi bitecek genç oyuncusu Serdar Saatçı ile sözleşme görüşmelerine devam ediyor.

Beşiktaş'ta altyapıdan A Takım'a yükselen ve bu sezon zaman zaman forma şansı da bulan Serdar Saatçı ile yapılan sözleşme uzatma görüşmelerinden sonuç çıkmadı. Siyah-beyazlıların, büyük potansiyel gördüğü ve 5 yıllık kontrat yapmak istediği 19 yaşındaki futbolcu için devre arası Fransız kulübü Rennes'den gelen 2 milyon Euro'luk teklif reddedilmişti.

SÖZLEŞMESİ SENEYE BİTİYOR

Tarafların parasal konularda anlaşmaya varamadığı ancak görüşmelerin devam ettiği belirtildi. Beşiktaş yönetimi, bu meseleyi yaz aylarına kadar çözüme kavuşturmayı planlıyor. Serdar'ın sözleşmesi 2023 Haziran'da sona erecek.

Beşiktaş A Takımı'yla ilk maçına geçen sezon kupadaki Tarsus İY. maçında çıkan Serdar, bu sezon ise 7 karşılaşmada görev aldı.

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