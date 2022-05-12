Beşiktaş iç transferde önemli bir hamle yapıyor. Özkaynak düzeninden yetişen Serdar Saatçı'nın 2023'te bitecek kontratının uzatılması adına önemli mesafe kat edildi. Bir süredir görüşmeler olumsuz ilerliyordu. Genç stoper, imzaya yanaşmıyordu. Buna, teknik patron Valerien İsmael dur dedi. Fransız çalıştırıcı, Serdar'ın yeni sezonda takımın önemli parçalarından biri haline geleceğini yönetime bildirdi.



MAAŞINA ZAM YAPILACAK



Serdar Saatçı'yla yola devam edilmesiyle birlikte Domagoj Vida'yla yeniden anlaşma ihtimali de azaldı. Yönetim, Vida'nın yüksek kontratını diğer futbolculara ayıracak. Serdar'ın yıllık ücretine de ciddi bir iyileştirme yapılacağı ifade ediliyor. Serdar Saatçı, Süper Lig'e adım attığı bu sezon altısı ilk 11 olmak üzere dokuz maçta oynadı; 1 gol ve 1 asiste imza attı.



