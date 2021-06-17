Beşiktaş Schalke'den Omar Mascarell ile görüşüyor

İspanyol ön libero Omar Mascarell Beşiktaş ve Villarreal'le görüşüyor. Oyuncunun kulübü Schalke henüz herhangi bir teklif almadı ancak takımından ayrılması kesin olarak görülüyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Beşiktaş Schalke'den Omar Mascarell ile görüşüyor
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17 Haziran 2021 03:25
Transferde sessizliğini koruyan Beşiktaş'ın Schalke'den Omar Mascarell ile görüştüğü belirtildi.

Alman basınının haberlerine göre Bundesliga'dan düşen Schalke'nin İspanyol ön liberosu Omar Mascarell ile görüşme yapan kulüplerden birinin Beşiktaş olduğu belirtildi. Mascarell'le temas kuran bir diğer ekibin Villarreal olduğu ancak Schalke kulübünün henüz resmi bir teklif almadığı da haberin devamında yer aldı.

Ayrıca Omar Mascarell'in Bundesliga'dan düşen Schalke'den yaz döneminde ayrılmasına kesin gözüyle bakıldığı ifade ediliyor.

Bu sezon Schalke'de 27 maçta 1 gol 1 asistle oynayan Mascarell Real Madrid altyapısında oynadıktan sonra Real Madrid Castilla, Gijon, Eintracht Frankfurt'a transfer olmuş ve 2018'de Schalke'ye 10 milyon euro karşılığında imza atmıştı.


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