Beşiktaş savunmasında zorunlu değişim

Çaykur Rizespor deplasmanında iki puanın yanı sıra cezalı duruma düşen Domagoj Vida ve Francisco Montero ile sakatlanan Umut Meraş'ı kayıp veren Kartal'da savunma hattı zorunlu olarak değişecek.

Haber; Milliyet
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Beşiktaş savunmasında zorunlu değişim
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13 Ocak 2022 08:21
Teknik Sorumlu Önder Karaveli, Gaziantep FK karşısında Çaykur Rizespor maçına göre üç farklı isme ilk 11'de forma verecek.

Cezalılar Vida ve Montero'nun yokluğunda stoper hattında büyük olasılıkla Serdar Saatçı ile Welinton görev yapacak. Umut Meraş'ın yerine ise sol bekte Rıdvan Yılmaz yer alacak.

Genç oyunculardan Serdar ve Rıdvan, Çaykur Rize deplasmanında sakatlık geçiren Vida ve Umut Meraş'ın yerine ikinci yarıda oyuna dahil olmuştu.

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