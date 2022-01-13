Beşiktaş savunmasında zorunlu değişim

Teknik Sorumlu Önder Karaveli, Gaziantep FK karşısında Çaykur Rizespor maçına göre üç farklı isme ilk 11'de forma verecek.



Cezalılar Vida ve Montero'nun yokluğunda stoper hattında büyük olasılıkla Serdar Saatçı ile Welinton görev yapacak. Umut Meraş'ın yerine ise sol bekte Rıdvan Yılmaz yer alacak.



Genç oyunculardan Serdar ve Rıdvan, Çaykur Rize deplasmanında sakatlık geçiren Vida ve Umut Meraş'ın yerine ikinci yarıda oyuna dahil olmuştu.





İLGİLİ VİDEO