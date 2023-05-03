Süper Lig'de çıktığı son 9 maçta 8 galibiyet, 1 beraberlik elde eden Beşiktaş şampiyonluk umutlarını son haftalara taşımayı başardı. Kartal'ın bu performansında Vincent Aboubakar, Cenk Tosun ve Nathan Redmond attıkları birbirinden kritik gollerle başrolü oynadı.Fenerbahçe'den sonra lider Galatasaray'ı devirmeyi başaran siyah-beyazlılarda savunma hattının performansı da adeta göz kamaştırıyor. Kaleci Mert Günok, Teknik Direktör Şenol Güneş'in güvenini boşa çıkarmayarak her maçta kalitesini konuşturuyor. Savunmanın merkezinde yer alan Omar Colley ile Romain Saiss ideal bir ikili oluşturdu. Deneyimli stoperler tatlı-sert oyunlarıyla hem havadan hem de yerden adeta kuş uçurmuyor.Kiralık sözleşmesindeki 25 maçlık satın alma koşulunu yerine getirerek Beşiktaş'la 3 yıllık yeni kontrat imzalayan Arthur Masuaku sol bekte güven veriyor. Demokratik Kongolu oyuncu, Güneş'in en güvendiği isimler arasında yer alıyor.Ümraniyespor maçından sonra Galatasaray derbisinde de ilk 11'de görev yapan Valentin Rosier ise formayı Onur Bulut'tan geri aldı. Derbide üst düzey bir performans ortaya koyan Fransız sağ bek, Güneş'in güvenini yeniden kazandı. Şenol Güneş'in savunma hattından çok memnun olduğu ve kalan maçlarda sakatlık-ceza durumları dışında bu isimlerle yola devam edeceği aktarıldı.