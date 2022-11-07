Beşiktaş savunması S.O.S veriyor

13 haftada ağlarında 18 top gören Beşiktaş, 2012-13'ten bu yana en çok gol yediği ikinci sezonu yaşıyor.



Beşiktaş'ta yaptığı kurtarışlara rağmen Galatasaray karşısında yenilgiyi önleyemeyen Mert Günok, Gedson ile birlikte takımın en iyi iki isminden biriydi. Ancak savunma 90 dakika boyunca tel tel döküldü.



Beklerin oyuna katkı sağlayamaması, stoperlerin kademe ve markaj hataları ile birlikte defansın önünde Josef ve Salih'in yeterli mücadeleyi gösterememesi sonuca doğrudan etki yaptı.



Beşiktaş, 13 maçta ağlarında 18 gol görürken 2012-13 sezonundan sonraki (20) en kötü ikinci performansını sergiledi. Şenol Güneş'in ara transferde bek ve stopere takviye isteme ihtimali oldukça yüksek.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ