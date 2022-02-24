Beşiktaş: "Savaşın kazananı yoktur!"

Beşiktaş Jimnastik Kulübü, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı saldırı sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak "Savaşa hayır" dedi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş: 'Savaşın kazananı yoktur!'
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24 Şubat 2022 21:55
Beşiktaş, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası bir paylaşım yaptı.

İngiliz siyasetçi Neville Chamberlain'in sözünün bir kısmını paylaşan Beşiktaş "Savaşın kazananı yoktur! Savaşa hayır" dedi.

Daha sonra Türkçe hesabından Stefan Zweig'ın sözünü paylaşan Beşiktaş, "Birisi barışı başlatmalı, tıpkı savaşı başlattığı gibi." dedi.

Beşiktaş, ayrıca siyah arka plan üzerine beyaz yazıyla "Savaşa hayır" görselini paylaştı.

İşte Beşiktaş'ın paylaşımı:

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