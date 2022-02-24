Beşiktaş, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası bir paylaşım yaptı.
İngiliz siyasetçi Neville Chamberlain'in sözünün bir kısmını paylaşan Beşiktaş "Savaşın kazananı yoktur! Savaşa hayır" dedi.
Daha sonra Türkçe hesabından Stefan Zweig'ın sözünü paylaşan Beşiktaş, "Birisi barışı başlatmalı, tıpkı savaşı başlattığı gibi." dedi.
Beşiktaş, ayrıca siyah arka plan üzerine beyaz yazıyla "Savaşa hayır" görselini paylaştı.
İşte Beşiktaş'ın paylaşımı:
İngiliz siyasetçi Neville Chamberlain'in sözünün bir kısmını paylaşan Beşiktaş "Savaşın kazananı yoktur! Savaşa hayır" dedi.
Daha sonra Türkçe hesabından Stefan Zweig'ın sözünü paylaşan Beşiktaş, "Birisi barışı başlatmalı, tıpkı savaşı başlattığı gibi." dedi.
Beşiktaş, ayrıca siyah arka plan üzerine beyaz yazıyla "Savaşa hayır" görselini paylaştı.
İşte Beşiktaş'ın paylaşımı:
In war, there are 𝗻𝗼 𝘄𝗶𝗻𝗻𝗲𝗿𝘀!#NoWar pic.twitter.com/XeqkRK8Q1Y
— The Black Eagles (@BesiktasEnglish) February 24, 2022