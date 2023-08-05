Beşiktaş şartlarını sordu: Malinovskyi

Beşiktaş'tan 10 numara transferi için yeni bir hamle geldi.
ŞARTLARI SORULDU
Siyah-beyazlıların gündemine Marsilya forması giyen Ruslan Malinovskyi geldi. Beşiktaş, Malinovskyi'unn kiralık olarak şartlarını sordu.
Marsilya ile henüz yeni 3 yıllık sözleşme uzatan Ukraynalı oyuncunun, sürekli kiralanıyor olması transfer olasılığını yükseltiyor.
RUSLAN MALINOVSKYI KİMDİR?
30 yaşındaki Ukraynalı futbolcu Ruslan Malinovskyi kariyerinde; Shakhtar Donetsk, Zorya, Genk, Atalanta ve Marsilya formaları giydi.
ŞARTLARI SORULDU
Siyah-beyazlıların gündemine Marsilya forması giyen Ruslan Malinovskyi geldi. Beşiktaş, Malinovskyi'unn kiralık olarak şartlarını sordu.
Marsilya ile henüz yeni 3 yıllık sözleşme uzatan Ukraynalı oyuncunun, sürekli kiralanıyor olması transfer olasılığını yükseltiyor.
RUSLAN MALINOVSKYI KİMDİR?
30 yaşındaki Ukraynalı futbolcu Ruslan Malinovskyi kariyerinde; Shakhtar Donetsk, Zorya, Genk, Atalanta ve Marsilya formaları giydi.