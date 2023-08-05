Beşiktaş şartlarını sordu: Malinovskyi

Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş, Marsilya forması giyen Ruslan Malinovskyi'nin şartlarını sordu.

Haber; DHA, Fotoğraf; EPA
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Beşiktaş şartlarını sordu: Malinovskyi
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05 Ağustos 2023 13:56
Beşiktaş'tan 10 numara transferi için yeni bir hamle geldi.

ŞARTLARI SORULDU

Siyah-beyazlıların gündemine Marsilya forması giyen Ruslan Malinovskyi geldi. Beşiktaş, Malinovskyi'unn kiralık olarak şartlarını sordu.

Marsilya ile henüz yeni 3 yıllık sözleşme uzatan Ukraynalı oyuncunun, sürekli kiralanıyor olması transfer olasılığını yükseltiyor.

RUSLAN MALINOVSKYI KİMDİR?

30 yaşındaki Ukraynalı futbolcu Ruslan Malinovskyi kariyerinde; Shakhtar Donetsk, Zorya, Genk, Atalanta ve Marsilya formaları giydi.



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