Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın Monaco'nun 24 yaşındaki Fransız yıldızı Samuel Grandsir ile anlaşma sağladığı iddia edildi.



Fransız basını Beşiktaş Yönetimi'nin Monaco'ya kiralama teklifinde bulunarak cevap beklediğini yazdı. Bu sezon kanatları güçlendirmek ve alternatifli bir kadro oluşturmak isteyen Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın Grandsir için olumlu görüş bildirdiği öne sürüldü.



Kulübüyle 3 yıl daha sözleşmesi bulunan yıldız oyuncunun kiralanması için görüşmelere başlanacağı gelen bilgiler arasında.



Geçen sezonu Stade Brest'te kiralık olarak geçiren 24 yaşındaki sağ açık, 27 resmi maçta 5 gol atıp 1 asist yapmıştı.



