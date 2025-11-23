Beşiktaş - Samsunspor: Muhtemel 11'ler

22 Kasım
Galatasaray-Gençlerbirliği
3-2
22 Kasım
Kayserispor-Gaziantep FK
0-3
22 Kasım
Thun-Lugano
0-1
22 Kasım
Charlton Athletic-Southampton
1-5
22 Kasım
Bristol City-Swansea City
3-0
22 Kasım
Kazan-FK Akhmat
1-0
22 Kasım
Torpedo Moscow-Baltika
0-0IPT
22 Kasım
S. Moskova-CSKA Moskova
1-0
22 Kasım
FC Orenburg-Baltika
0-0
22 Kasım
FC Luzern-Servette
2-2
22 Kasım
Birmingham City-Norwich City
4-1
22 Kasım
Young Boys-Winterthur
5-0
22 Kasım
Hartberg-Ried
2-0
22 Kasım
BW Linz-Austria Wien
2-3
22 Kasım
Altach-Wolfsberger AC
3-1
22 Kasım
Club Brugge-Sporting Charleroi
1-0
22 Kasım
Westerlo-Gent
0-0
22 Kasım
Coventry City-West Bromwich
3-2
22 Kasım
Ipswich Town-Wrexham
0-0
22 Kasım
Derby County-Watford
2-3
22 Kasım
Bolton Wanderers-Bradford City
0-0
22 Kasım
Wycombe Wanderers-Lincoln City
3-2
22 Kasım
Stevenage-Doncaster Rovers
0-0
22 Kasım
Reading-Rotherham United
1-1
22 Kasım
Northampton Town-Cardiff City
1-3
22 Kasım
Mansfield Town-Huddersfield
1-3
22 Kasım
Leyton Orient-Blackpool
1-1
22 Kasım
Barnsley-Luton Town
5-0
22 Kasım
Darmstadt-Greuther Fürth
4-2
22 Kasım
AFC Wimbledon-Wigan Athletic
1-2
22 Kasım
Port Vale-Plymouth Argyle
0-1
22 Kasım
Exeter City-Burton Albion
0-0ERT
22 Kasım
QPR-Hull City
3-2
22 Kasım
Portsmouth-Millwall
3-1
22 Kasım
Oxford United-Middlesbrough
1-1
22 Kasım
Leicester City-Stoke City
2-1
22 Kasım
Union St.Gilloise-Cercle Brugge
2-0
22 Kasım
Paderborn-Hannover 96
0-2
22 Kasım
Preussen Muenster-Schalke 04
0-0
22 Kasım
Wolfsburg-Leverkusen
1-3
22 Kasım
Liverpool-N. Forest
0-3
22 Kasım
Fulham-Sunderland
1-0
22 Kasım
Brighton-Brentford
2-1
22 Kasım
Bournemouth-West Ham United
2-2
22 Kasım
Burnley-Chelsea
0-2
22 Kasım
FC Köln-E. Frankfurt
3-4
22 Kasım
FC Heidenheim-Mönchengladbach
0-3
22 Kasım
Newcastle-M.City
2-1
22 Kasım
B. Dortmund-VfB Stuttgart
3-3
22 Kasım
Bayern Munih-Freiburg
6-2
22 Kasım
Augsburg-Hamburger SV
1-0
22 Kasım
İstanbulspor-Sakaryaspor
3-3
22 Kasım
Boluspor-Amed Sportif
4-1
22 Kasım
Hatayspor-Pendikspor
0-1
22 Kasım
Bandırmaspor-Arca Çorum FK
1-0
22 Kasım
Wolves-C.Palace
0-2
22 Kasım
Alaves-Celta Vigo
0-1
22 Kasım
Eyüpspor-Karagümrük
1-1
22 Kasım
PSG-Le Havre
3-0
22 Kasım
Fortuna Düsseldorf-Magdeburg
2-1
22 Kasım
S. Rotterdam-Fortuna Sittard
1-1
22 Kasım
Heracles-Go Ahead Eagles
4-2
22 Kasım
FC Volendam-FC Twente
1-1
22 Kasım
Ajax-Excelsior
1-2
22 Kasım
NAC Breda-PSV Eindhoven
0-1
22 Kasım
Rennes-AS Monaco
4-1
22 Kasım
Barcelona-Athletic Bilbao
4-0
22 Kasım
Lens-Strasbourg
1-0
22 Kasım
SSC Napoli-Atalanta
3-1
22 Kasım
Fiorentina-Juventus
1-1
22 Kasım
Udinese-Bologna
0-3
22 Kasım
Cagliari-Genoa
3-3
22 Kasım
Villarreal-Mallorca
2-1
22 Kasım
Osasuna-Real Sociedad
1-3
04 Aralık
Red Bull Bragantino-Vitoria
01:00

Beşiktaş - Samsunspor: Muhtemel 11'ler

Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş, sahasında Samsunspor'u konuk edecek.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Samsunspor ile karşılaşacak. Tüpraş Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Ligdeki 12 müsabakada 6 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, haftaya 20 puanla 6. sırada girdi.

Süper Lig'e verilen milli aradan önce deplasmanda Antalyaspor'u 3-1 yenen siyah-beyazlı takım, Samsunspor'u da mağlup edip galibiyet serisi yakalamayı hedefleyecek.


Ligde 12 maçta 6 galibiyet, 5 beraberlik ve bir mağlubiyet sonucunda 23 puan toplayan Samsunspor, 4. sırada bulunuyor.

Son oynadığı lig maçında ikas Eyüpspor'u sahasında 1-0 yenen Karadeniz temsilcisi, Beşiktaş'ı de mağlup ederek rakibi ile arasındaki puan farkını açmak istiyor.

Sakatlıkları süren Olivier Ntcham, Tanguy Coulibaly, Afonso Sousa, Lubomir Satka ile PFDK'dan bahis soruşturması kapsamında 45 gün hak mahrumiyeti cezası alan Celil Yüksel, Beşiktaş karşılaşmasında forma giyemeyecek.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Paulista, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Kartal, Cengiz, Cerny, Jota Silva, El Bilal Toure.



Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Emre, Holse, Soner, Musaba, Marius.



- Siyah-beyazlılarda 4 eksik var

Beşiktaş'ta Samsunspor maçında 4 oyuncu formasından uzak kalacak.

Kırmızı kart cezalısı Orkun Kökçü ile sakatlıkları süren Mustafa Erhan Hekimoğlu ve Necip Uysal bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

"Mekanik lomber" ağrı tanısıyla bir tedavi programı uygulanan ve bir süredir takımla antrenmanlara çıkmayan Rafa Silva'nın da mücadelede görev yapması beklenmiyor.

- Sergen Yalçın cezasını tamamladı

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, 1 maçlık kırmızı kart cezasının ardından Samsunspor maçında yeniden kulübedeki yerini alabilecek.

Sergen Yalçın, Fenerbahçe derbisinde gördüğü kırmızı karttan dolayı 1 maç ceza alarak Antalyaspor deplasmanında takımının başında yer alamadı.

- Rafa Silva'nın forma giymesi beklenmiyor

Beşiktaş'ta Rafa Silva'nın Samsunspor maçında da forma giymesi beklenmiyor.

Bir süredir bel ağrısından dolayı antrenmanlara çıkmadığı bildirilen Portekizli futbolcunun hafta içinde yapılan MR tetkiklerinde söz konusu ağrıyı açıklayacak herhangi bir patolojiye rastlanmamıştı. Oyuncuya siyah-beyazlı kulübün sağlık ekibi tarafından mekanik lomber ağrı tanısıyla bir tedavi programı uygulanıyor.

Takımdan ayrılmak istediğini de ekim ayında kulübe bildiren Rafa Silva, bu mücadelede de formasından uzak kalacak.

- Emirhan Topçu dönüyor

Siyah-beyazlılarda sarı kart cezasını tamamlayan Emirhan Topçu, Samsunspor maçıyla yeniden formasına kavuşmayı hedefliyor.

Ligdeki Antalyaspor maçında cezasından dolayı görev yapamayan savunma oyuncusu, teknik direktör Sergen Yalçın'ın şans vermesi durumunda bir maç aradan sonra siyah-beyazlı formasına kavuşacak.

- Felix Uduokhai ceza sınırında

Beşiktaş'ta ligde üç sarı kartı bulunan Felix Uduokhai, ceza sınırında bulunuyor.

Süper Lig'de Corendon Alanyaspor, RAMS Başakşehir ve Galatasaray mücadelelerinde sarı kartla cezalandırılan Alman savunma oyuncusu, Samsunspor maçında kart görmesi halinde gelecek hafta Fatih Karagümrük ile oynanacak müsabakada cezalı duruma düşecek.

- Dolmabahçe'de son 2 maçta 6 puan kaybetti

Beşiktaş, ligde evinde oynadığı son 2 maçta rakiplerine mağlup oldu.

Süper Lig'de 9. haftada Gençlerbirliği'ne 2-1, 11. haftada ise derbide Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup olan siyah-beyazlılar, iç sahada üst üst iki mücadeleden puansız ayrıldı.

Ligde zirve takibini sürdürmek isteyen Beşiktaş, sahasında taraftarının da desteğiyle Samsunspor karşısında 3 puan hedefliyor.

- Son 3 maçta rakibini İstanbul'da yenemedi

Beşiktaş, Samsunspor'u İstanbul'da konuk ettiği son 3 maçta yenemedi.

Siyah-beyazlı takım, 2011-2012 sezonunda İstanbul'da rakibiyle oynadığı maçta 1-0 mağlup olurken, 2023-2024'te 1-1, 2024-2025'te ise 0-0 berabere kaldı.

Söz konusu 3 karşılaşmayı da kazanamayan Beşiktaş, Süper Lig'de son 7 deplasmanında yenilgi yüzü görmeyen Karadeniz temsilcisini bu maçta mağlup ederek galibiyet hasretine son vermek istiyor.

Öte yandan siyah-beyazlılar, Samsunspor'u evinde son olarak 2005-06 sezonunda 3-2 yenmişti.

-65. randevu

Beşiktaş ile Samsunspor, oynayacakları müsabakayla Süper Lig'de 65. kez karşılaşacak.

Beşiktaş, daha önce oynanan 64 maçın 35'ini kazanırken, Karadeniz temsilcisi ilk kez Süper Lig'e çıktığı 1969-1970 sezonundan bu yana yapılan karşılaşmalarda 11 galibiyet elde etti. Ligde oynanan 18 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.

Bu maçlarda siyah-beyazlı ekip 102 kez fileleri havalandırdı, kırmızı-beyazlı takım ise 59 gol kaydetti.

Beşiktaş, rakibiyle geçen sezon ligde yaptığı maçlarda deplasmanda 2-0 kazanırken, sahasında ise 0-0 berabere kaldı.

- İstanbul'da Beşiktaş'ın üstünlüğü var

İstanbul'da oynanan lig maçlarında siyah-beyazlı takımın üstünlüğü göze çarpıyor.

Beşiktaş, Samsunspor ile Dolmabahçe'de oynadığı 32 karşılaşmada 19 kez sahadan galip ayrıldı. Siyah-beyazlılar 9 mücadelede beraberlik yaşarken sahasındaki 4 maçta ise puan alamadı.

İstanbul'da yapılan 32 maçta Beşiktaş, 44 kez rakip ağları havalandırırken Karadeniz temsilcisi 24 gol kaydetti.

- Dolmabahçe'deki tarihi maç

Beşiktaş ile Samsunspor arasında 2003-2004 sezonunda İstanbul'da oynanan karşılaşma, Türk futbol tarihine geçti.

Ligde sezonun ikinci yarısının ilk maçında siyah-beyazlılar, 25 Ocak 2004'te o zamanki adıyla İnönü Stadı'nda Samsunspor'u ağırladı.

Tarihe geçen maçta Carlos Antonio Zago, İbrahim Üzülmez, Ahmet Yıldırım, Daniel Gabriel Pancu ve İlhan Mansız, hakem Cem Papila tarafından kırmızı kartla oyun dışına gönderildi.

Hakem Papila, 5. kırmızı kartın ardından kurallar gereği, skorun Samsunspor lehine 4-1 olduğu esnada 85. dakikada maçı bitirdi.

Türkiye Futbol Federasyonu, daha sonra karşılaşmanın sonucunu kırmızı-beyazlılar lehine hükmen 4-0 olarak tescil etti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Gaziantep FK 13 6 4 3 20 20 22
7 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 13 3 2 8 14 20 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Eyüpspor 13 2 3 8 7 16 9
17 Kayserispor 13 1 6 6 13 31 9
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
