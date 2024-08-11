Beşiktaş, Samsun'da taraftarlarıyla buluştu

Beşiktaş, Samsunspor maçı öncesi taraftarlarıyla bir araya gelerek destek aldı.

, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş, Samsun'da taraftarlarıyla buluştu
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11 Ağustos 2024 15:53
Son güncelleme 11 Ağustos 2024 15:55
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında pazar günü saat 21.45'te Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda Samsunspor ile karşılaşacak.

Siyah-beyazlılar, Samsunspor maçı için kamp yaptıkları otelin önünde taraftarlarıyla bir araya geldi.



İMZA DAĞITTILAR

Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst ve futbolcular, tezahüratlarında bulunan ve Samsunspor maçında başarılar dileyen taraftarlara imza dağıttı.





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