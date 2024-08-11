Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında pazar günü saat 21.45'te Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda Samsunspor ile karşılaşacak.
Siyah-beyazlılar, Samsunspor maçı için kamp yaptıkları otelin önünde taraftarlarıyla bir araya geldi.
İMZA DAĞITTILAR
Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst ve futbolcular, tezahüratlarında bulunan ve Samsunspor maçında başarılar dileyen taraftarlara imza dağıttı.
Siyah-beyazlılar, Samsunspor maçı için kamp yaptıkları otelin önünde taraftarlarıyla bir araya geldi.
İMZA DAĞITTILAR
Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst ve futbolcular, tezahüratlarında bulunan ve Samsunspor maçında başarılar dileyen taraftarlara imza dağıttı.
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