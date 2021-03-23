Beşiktaş şampiyonlukta iki adım önde

Beşiktaş şampiyonluk yarışında ezeli rakiplerine göre daha avantajlı... Beşiktaş, Galatasaray'dan 3, Fenerbahçe'den ise 5 puan önde. Üstelik rakiplerinden bir maç daha fazla oynayacak. Tüm ipleri eline alan Siyah-Beyazlı takım ikili averajda da rakiplerine üstün

Haber; Akşam
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Beşiktaş şampiyonlukta iki adım önde
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23 Mart 2021 10:24
Spor Toto Süper Lig'de son 10 haftaya girilirken şampiyonluğun en büyük adayı 3 takımdan Beşiktaş, rakiplerine göre 2 adım önde... Siyah-Beyazlılar, ezeli rakipleri Galatasaray'a 3, Fenerbahçe'ye ise 5 puan fark atmış durumda...

Üstelik 'bay' geçtiği haftayı da geride bırakan Kara Kartal, rakiplerinden 1 maç fazla oynayacak. Beşiktaş'ın 11, Galatasaray ile Fenerbahçe'nin 10 maçı var. Sergen Yalçın'ın takımı ikili averajda da rakiplerinin önünde... Fenerbahçe'yi deplasmanda 4-3 yenen Kartal, evinde ise 1-1 berabere kaldı.

PUAN FARKINI ARTIRABİLİR

Galatasaray'ı ilk maçta 2-0 yenen Siyah-Beyazlılar, ezeli rakibi ile deplasmanda karşılaşacak. 3 farklı yenilmediği durumda ise ikili averajda da Sarı-Kırmızılılar'ın önüne geçecek. Beşiktaş'ın 6, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin 5 deplasman maçı var. Fenerbahçe büyük maçlarını tamamlasa da Beşiktaş'ın bir tek Galatasaray maçı kaldı. İkinci sırada yer alan Sarı-Kırmızılılar ise Beşiktaş'ın dışında evinde bir de Trabzonspor'u konuk edecek. Şu anda bütün ipleri elinde bulunduran Sergen Yalçın'ın takımı Galatasaray ve Fenerbahçe'nin bay geçtiği haftalardaki maçlarını kazandığı takdirde Sarı-Kırmızılılar'a 6, Sarı-Lacivertliler'e 8 puan fark atmış olacak.



DERBİ KRALI SERGEN YALÇIN

Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın başında çıktığı 5 derbide de mağlubiyet yüzü görmedi. Yalçın, ezeli rakiplerine karşı çıktığı 5 maçın 3'ünü kazanırken 2'sinden ise beraberlikle ayrıldı. Sergen Yalçın ayrıca Beşiktaş'ın ilk kez Başakşehir'i bir sezon içinde 2 maçta da yenmesini sağlayan teknik adam oldu.



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