Beşiktaş şampiyonlukta iki adım önde

Spor Toto Süper Lig'de son 10 haftaya girilirken şampiyonluğun en büyük adayı 3 takımdan Beşiktaş, rakiplerine göre 2 adım önde... Siyah-Beyazlılar, ezeli rakipleri Galatasaray'a 3, Fenerbahçe'ye ise 5 puan fark atmış durumda...Üstelik 'bay' geçtiği haftayı da geride bırakan Kara Kartal, rakiplerinden 1 maç fazla oynayacak. Beşiktaş'ın 11, Galatasaray ile Fenerbahçe'nin 10 maçı var. Sergen Yalçın'ın takımı ikili averajda da rakiplerinin önünde... Fenerbahçe'yi deplasmanda 4-3 yenen Kartal, evinde ise 1-1 berabere kaldı.Galatasaray'ı ilk maçta 2-0 yenen Siyah-Beyazlılar, ezeli rakibi ile deplasmanda karşılaşacak. 3 farklı yenilmediği durumda ise ikili averajda da Sarı-Kırmızılılar'ın önüne geçecek. Beşiktaş'ın 6, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin 5 deplasman maçı var. Fenerbahçe büyük maçlarını tamamlasa da Beşiktaş'ın bir tek Galatasaray maçı kaldı. İkinci sırada yer alan Sarı-Kırmızılılar ise Beşiktaş'ın dışında evinde bir de Trabzonspor'u konuk edecek. Şu anda bütün ipleri elinde bulunduran Sergen Yalçın'ın takımı Galatasaray ve Fenerbahçe'nin bay geçtiği haftalardaki maçlarını kazandığı takdirde Sarı-Kırmızılılar'a 6, Sarı-Lacivertliler'e 8 puan fark atmış olacak.Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın başında çıktığı 5 derbide de mağlubiyet yüzü görmedi. Yalçın, ezeli rakiplerine karşı çıktığı 5 maçın 3'ünü kazanırken 2'sinden ise beraberlikle ayrıldı. Sergen Yalçın ayrıca Beşiktaş'ın ilk kez Başakşehir'i bir sezon içinde 2 maçta da yenmesini sağlayan teknik adam oldu.