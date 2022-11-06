Beşiktaş, şampiyonluk rakiplerine karşı kazanamadı!

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray'a 2-1 mağlup olan Beşiktaş, şampiyonluk yolundaki rakipleri karşısında sezonun ilk yarısında oynadığı maçların hiçbirini kazanamadı.
Ligin geride kalan haftalarında Medipol Başakşehir'e yenilen, Fenerbahçe ve Trabzonspor'la berabere kalan siyah-beyazlı ekip, Galatasaray deplasmanından ise puansız döndü.
Mauro Icardi'yle 1-0 öne geçen Galatasaray'a Cenk Tosun'la cevap veren siyah-beyazlı ekip, 59. dakikada Icardi'nin ikinci golüne engel olamadı ve derbiden yenilgiyle ayrıldı.
Bu sonucun ardından Beşiktaş 22 puanda kalırken, Galatasaray puanını 24'e yükselterek siyah-beyazlı rakibinin önüne geçti.
Ligin geride kalan haftalarında Medipol Başakşehir'e yenilen, Fenerbahçe ve Trabzonspor'la berabere kalan siyah-beyazlı ekip, Galatasaray deplasmanından ise puansız döndü.
Mauro Icardi'yle 1-0 öne geçen Galatasaray'a Cenk Tosun'la cevap veren siyah-beyazlı ekip, 59. dakikada Icardi'nin ikinci golüne engel olamadı ve derbiden yenilgiyle ayrıldı.
Bu sonucun ardından Beşiktaş 22 puanda kalırken, Galatasaray puanını 24'e yükselterek siyah-beyazlı rakibinin önüne geçti.