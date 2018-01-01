Beşiktaş şampiyonluk maçına çıkıyor!



Bugüne kadar oynadığı 8 maçta sadece 2 kez mağlup olan Beşiktaş Esports, ligin son haftasında ikinci sırada bulunan Macro Maniacs ile karşılacak. Ligin şampiyonunu belirleyecek maçın sonuca göre olacakları inceleyelim





Beşiktaş 2-0 Yenerse;



Beşiktaş'ın maçı 2-0 kazandığını varsayarsak, Macro Maniacs ligi 5 Galibiyet ve 5 Mağlubiyet, Beşiktaş ise 8 Galibiyet 2 Mağlubiyet ile kapatmış olacak. Şu an için 2. sırayı 5-3 skor ile Macro Maniacs ile paylaşan OHM takımı kendi maçını kazansa dahi 7 galibiyete ulaşacağı için Beşiktaş şampiyon olacak.





Maç Berabere biterse;



Maçın berabere bitmesi durumunda Beşiktaş 7-3 ,Macro Maniacs ise 6-4 puan ile ligi bitirmiş olacak. Şu an ikinci sırada bulunan OHM kendi maçını kazanırsa, o da durumunu 7-3'e getirecek ve skorda Beşiktaş ile eşitlenecek. Fakat bu durum OHM'nin Şampiyonluğa ulaşmasını sağlayamayacak. Çünkü böyle bir eşitlikte ikili averaja bakılacak. Beşiktaş - OHM maçını 2-0 Beşiktaş kazandığı için de Beşiktaş Esports Şampiyon olacak.



Macro Maniacs kazanırsa;



Macro Maniacs kazanırsa durumunu 7-3'e getirip ligin zirvesine oturur. Beşiktaş ise 6-4 ile ikinci hatta OHM'nin maçına göre üçüncü sıraya kadar gerileyebilir. OHM kendi maçını kazanırsa o da 7-3 olacağı için şampiyonlukta bir eşitlik söz konusu olacak. Bu noktada ikili averaja bakıldığında OHM'nin MCM karşısında bir üstünlüğü söz konusu. OHM ve MCM takımlarının karşılaşmasından



OHM takımı 2-0'lık üstünlükle ayrılmıştı. OHM kendi maçını kazanırsa Şampiyon OHM olur fakat diğer tüm ihtimallerde Şampiyon Macro Maniacs.



Maçın ve Şampiyonluk durumlarının ihtimalleri bunlar, peki siz ne olacağını düşünüyorsunuz?



