Beşiktaş şampiyonluk kutlamaları izle ücretsiz beinSports haber

BEŞİKTAŞ ŞAMPİYONLUK KUTLAMALARINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Beşiktaş şampiyonluk kutlamaları canlı yayın naklen izle Şampiyon Beşiktaş bugün gerçekleşecek törenle krallık tacını takacak. kupasına kavuşacak Kartal'ın kupa zaferi ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Dolmabahçe'de birlikte kutlanacak.Süper Ligde çok büyük bir heyecan ve yarışa sahne olan 2020-2021 sezonu ezeli rakipleri Galatasaray ve Fenerbahçe'nin önünde şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş, Vodafone Park'ta düzenlenecek törenle kupasını kaldıracak.Stattaki tören ve kutlamalar, Beşiktaş Kulübü'nün kurulaş yılı 1903'ü simgeleyen saat 19.03'te başlayacak. Lazer ve çeşitli ışık gösterilerinin yanı sıra Beşiktaşlı bazı sanatçıların konserlerinin yer alacağı program 21.15'te sona erecek.Kutlamalarda Mustafa Sandal, Murat Boz, Hülya Avşar ve Simge Sağın mini konserler verirken çeşitli gösterilerle 16. şampiyonluk coşkusu yaşanacak.Koronavirüs tedbirleri kapsaminda Siyah-beyazlı taraftarların alınmayacağı kutlama töreni, yayıncı kuruluş beİN Sports'tan tarafından canlı olarak ekrana getirilecek.Başkan Ahmet Nur Çebi, yönetim kurulu üyeleri, teknik direktör Sergen Yalçın ve oyuncuların röportajları, iki saati aşkın yayın sırasında izleyicilere aktarılacak.Beşiktaş Kulübü normalleşmenin ardından kupanın taraftarlarla özel bir törenle buluşturulacağını duyurdu. Beşiktaşlı taraftarların tekne ve yatlarla İstanbul Boğazı'nda gerçekleştirmek istedikleri kutlamalara da Kovid-19 kısıtlamalar nedeniyle İstanbul Valiliği'nden izin çıkmadı. Siyah-beyazlı taraftarların en son 2017'de Boğaz'da düzenledikleri kutlamalar büyük beğeni toplarken, uzun süre gündemden düşmemişti.