38. HAFTA PUAN DURUMU

⚽16' N'Koudou

⚽57' Gökhan

⚽75' Ghezzal

⚽87' İsmail

⚽89' Dokovic



📈Beşiktaş, Rizespor'u deplasmanda 3-2 mağlup etti.



💫Rachid Ghezzal bu sezon yaptığı 21 gol katkısıyla (5 gol & 16 asist) Süper Lig'de takımına en fazla puan kazandıran oyuncu konumunda (22 puan). pic.twitter.com/L5VF3gntcn



— Sporx (@sporx) April 28, 2021

SERGEN YALÇIN'DAN 3 FARKLI TERCİH

BÜLENT UYGUN'DAN 6 DEĞİŞİKLİK

BEŞİKTAŞ, FIRTINA GİBİ BAŞLADI VE GOLÜ BULDU

LJAJIC'İN GOLÜ VAR'DAN DÖNDÜ

BU KEZ ATIBA'YA VAR ENGELİ

GÖKHAN TÖRE FARKI 2'YE ÇIKARDI

RACHID GHEZZAL'DAN SOLO ŞOV!

İSMAİL KÖYBAŞI FRİKİKTEN ATTI

BEŞİKTAŞ'TAN ŞAMPİYONLUK ADIMI

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

Süper Lig'in 38. haftasında Çaykur Rizespor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Beşiktaş 3-2'lik skorla kazandı.Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 16. dakikada Georges-Kevin N'Koudou, 57. dakikada Gökhan Töre ve 75. dakikada Rachid Ghezzal attı. İsmail Köybaşı, 87. dakikada frikikten farkı 2'ye indirdi. Damjan Dokovic, 89. dakikada Rizespor'u ümitlendirdi.Beşiktaş'ın 18. dakikada Adem Ljajic ile bulduğu gol ofsayt, 44. dakikada Atiba Hutchinson ile bulduğu gol ise elle oynama gerekçesiyle VAR tarafından iptal edildi. Rizespor'un ise 59. dakikada Loic Remy ile bulduğu gol ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı.Üst üste ikinci galibiyetini alan Beşiktaş, puanını 78'e yükseltti. Rizespor ise üst üste ikinci kez mağlup olarak 42 puanda kaldı.Beşiktaş, gelecek hafta Hatayspor'u ağırlayacak. Çaykur Rizespor ise Denizlispor'a konuk olacak.78 Puan - Beşiktaş72 Puan - Galatasaray72 Puan - Fenerbahçe64 Puan - Trabzonspor* Trabzonspor'un 37, Beşiktaş ve Galatasaray'ın 36, Fenerbahçe'nin ise 35 maçı bulunmaktadır.Süper Lig'in 38. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, geçen hafta oynadıkları Hes Kablo Kayserispor maçının ilk 11'ine göre 3 değişiklik yaptı.Sergen Yalçın, kart cezasını tamamlayan Welinton'u, Montero'nun yerine stoperde görevlendirdi. Yalçın, kart cezalısı Necip Uysal'ın yerine Atiba Hutchinson'a, sağ bek Valentin Rosier'in yerine ise Dorukhan Toköz'e ilk 11'de şans verdi. Geçen hafta hücum hattında görev yapan Gökhan Töre, bu maçta yine aynı mevkide ilk 11'de kendine yer buldu. Sakatlığını atlatan Cyle Larin ise yedek soyundu. Siyah-beyazlılarda, kart cezalısı ve sakat oyuncuların çokluğu nedeniyle maç kadrosunda toplam 19 oyuncu yer aldı.Siyah-beyazlı ekipte sarı kart ceza sınırında bulunan Larin, Hutchinson ve Dorukhan Toköz, bu mücadelede kart görmeleri durumunda gelecek hafta oynanacak Atakaş Hatayspor maçında cezalı duruma düşecek.Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun, ligde son oynadıkları ve 2-1 mağlup oldukları Gençlerbirliği maçına göre kadroda 6 değişikliğe gitti.Uygun, kalede Tarık Çetin'in yerine Gökhan Akkan'a görev verdi. Yeşil-mavililerde, sağ bekte Moroziuk'un yerine Baiano, savunmada Emir Dilaver'in yerine Selim Ay, sol bekte Melnjak'ın yerine ise İsmail Köybaşı ilk 11'de şans buldu. Bülent Uygun, Fernando Andrade'nin yerine Boldrin ve ağrıları bulunan Loic Remy'nin yerine ise Paraguaylı futbolcu Samudio'ya şans tanıdı.Beşiktaş maça çok hızlı başladı. Henüz 40. saniyede N'Koudou ile gole yaklaşan Beşiktaş, 3. dakikada Ljajic ve 5. dakikada Gökhan Töre ile 3 pozisyon hazırladı.Rizespor'u tamamen sahasına hapseden Beşiktaş, üst üste ataklar ile gol arayışlarını sürdürdü. Ceza sahası içine rahat giren ve burada paslaşan Beşiktaş, 16. dakikada Ghezzal'ın muazzam asisti ve N'Koudou'nun golüyle öne geçti.Sağ kanatta rakiplerinden şık bir şekilde sıyrılan Rachid Ghezzal aut çizgisine kadar indikten sonra topu altı pas önüne doğru çevirdi ve müsait pozisyonda bulunan N'Koudou rahat şekilde meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.Rizespor'da sakatlanan Yasin Pehlivan yerine Loic Remy oyuna girdi.Beşiktaş, 18. dakikada Adem Ljajic'in golüyle 2. kez fileleri havalandırdı ancak VAR incelemesi sonrası asisti yapan Gökhan Töre'nin ofsaytta olduğu kararı çıktı.Rizespor kalesini adeta abluka altına Beşiktaş, henüz 30. dakikada bu sezon deplasmanlarda en çok şut attığı maçı oynadı.Beşiktaş, 44. dakikada Atiba ile bir kez daha fileleri havalandırdı ancak bu kez de asisti yapan Domagoj Vida'nın elle oynadığına dair VAR uyarısı geldi.Beşiktaş, büyük bir üstünlükle oynadığı ilk yarıyı tek golle önde kapattı.Rizespor, ikinci yarıya Michalak ve Baiano yerine Abdullah Durak ve Mykola Morozyuk'u oyuna alarak başladı. Ancak, atakları yapan taraf yine Beşiktaş oldu. 49. dakikada Gökhan Töre müsait pozisyonda vuruşunu yaptı ancak Gökhan Akkan'ı geçemedi.Rizespor'un maçtaki ilk tehlikeli pozisyonu 55. dakikada geldi. N'Koudou'nun hatalı pası sonrası gelişen Rizespor kontra atağında, Remy top ile ilerledikten sonra pasını müsait pozisyondaki Samudio'ya verdi. Beşiktaş'ın kalecisi Ersin bu pozisyonda kalesinden çıkarak, Samudio rahat bir vuruş imkanı vermedi ve top Ersin'in kafasına çarparak kornere çıktı.Rizespor'un bu atağından 2 dakika sonra Beşiktaş, 2. golü buldu.Welinton'un uzun pasıyla sağ kanatta topla buluşan Gökhan Töre rakibinden sıyrıldıktan sonra ceza sahasına girdi. Ceza sahası sağ çarprazından şık bir vuruş yapan Gökhan Töre, meşin yuvarlaığı kaleci Gökhan'ın sağından ağlarla buluştu.Golden sonra Sergen Yalçın, Gökhan Töre'ye 'Gol atacaksın, demiştim sana' dedi.Beşiktaş'ta Gökhan Töre 62. dakikada tedbir amaçlı olarak kenara gelirken Cyle Larin oyuna dahil oldu.Beşiktaş, 2. golden sonra savunmada daha fazla tedbir aldı. Kontrataklar ile Rizespor kalesinde etkili olan Beşiktaş, 75. dakikada Rachid Ghezzal'ın golüyle farkı 3'e çıkardı.Rizespor korneri sonrası gelişen Beşiktaş kontra atağında, Adem Ljajic güzel bir pas ile topu Rachid Ghezzal ile buluşturdu. Rachid Ghezzal ceza sahası yayının sağından sol ayağının içiyle mükemmel bir vuruş yaptı ve topu kaleci Gökhan'ın uzanamayacağı köşeden ağlarla buluşturdu.Beşiktaş'ta gol sonrası Atiba bu kez tedbir amaçlı kenara geldi ve yerine Montero dahil oldu.Beşiktaş, kalan dakikalarda daha ekonomik oynamay ve savunmada çok adamla beklemeye başladı. Rizespor ise kapalı Beşiktaş savunmasına karşı kanatlardan ortalarla gol aradı. 87. dakikada İsmail Köybaşı, frikikten harika bir vuruş yaparak maçın skorunu belirledi.Rizespor, 89. dakikada farkı 1'e indirdi.Sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta topun başına Mykola Morozyuk geçti. Morozyuk'un altı pas içine ortaladığı topa Damjan Dokovic çok iyi yükseldi ve kafa vuruşu ile skoru 3-2'ye getirdi.Rizespor maçın sonunda beraerlik için bastırsa da kazanan siyah beyazlılar oldu. Beşiktaş, bitime 4 hafta kala kritik bir 3 puan alarak şampiyonluk yolunda önemli bir adım attı.1. dakikada savunmanın hatasından yararlanan N'Koudou, ceza yayı üzerinden topa sert vurdu. Kaleci Gökhan Akkan üzerine gelen meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.2. dakikada Beşiktaş'ta sol taraftan Hutchinson'un ceza yayı üzerine pasında Ljajic'in vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan'ın yatarak çeldiği topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.5. dakikada sağ taraftan Ghezzal'ın ceza yayı üzerine pasında Gökhan Töre'nin dönüp plase vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan uzanarak topu kornere çeldi.18. dakikada sağ taraftan Gökhan Töre'nin pasında ceza sahası sağ çaprazından Ljajic'in vuruşunda, top ağlara gitti. VAR incelemesi yapılan pozisyonda, Gökhan Töre ofsaytta olduğu gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı.33. dakikada Talbi'nin hatasında topu kapan Ljajic, meşin yuvarlağı Ghezzal'ın önüne bıraktı. Bu futbolcunun ceza yayı üzerinden vuruşunda, top az farkla yandan auta çıktı.38. dakikada Remy'nin sağdan ceza sahasına ortasında, Talbi'nin penaltı noktası civarından vuruşunda, top üstten auta gitti.44. dakikada De Souza'nın ceza sahası içerisine aşırtma pasında, Vida'nın müdahale ettiği topu altıpas önünde Hutchinson filelere gönderdi. VAR incelemesi yapılan pozisyonda, Vida'nın topa eliyle müdahale ettiği gerekçesiyle gol iptal edildi.49. dakikada Abdullah Durak'tan sıyrılan Gökhan Töre'nin yaklaşık 25 metreden sert şutunda, kaleci Gökhan Akkan yatarak meşin yuvarlağı çeldi.56. dakikada Remy'nin sağ taraftan yerden pasında Samudio, ceza alanında kaleci Ersin Destanoğlu ile karşı karşıya kaldı. Samudio'nun vuruşunda, kalesini terk eden Ersin Destanoğlu'nun kafasına çarpan top, yandan kornere çıktı.80. dakikada Ljajic'in ceza yayı üzerinde savunma oyuncusundan sıyrıldıktan sonra sert vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan topu kornere çeldi.Çaykur DidiAbdulkadir Bitigen, Ali Saygın Ögel, Mustafa SarvanlarGökhan Akkan, Baiano (Dk. 46 Moroziuk), Selim Ay, Talbi, İsmail Köybaşı, Dokovic, Yasin Pehlivan (Dk. 17 Remy), Sabo (Dk. 67 Donsah), Michalak (Dk. 46 Abdullah Durak), Boldrin (Dk. 79 Fernando), SamudioErsin Destanoğlu, Dorukhan Toköz, Vida, Welinton, N'Sakala, De Souza, Ghezzal, Hutchinson (Dk. 78 Montero), Ljajic (Dk. 85 Mensah), N'Koudou, Gökhan Töre (Dk. 62 Larin)Dk. 16 N'Koudou, Dk. 57 Gökhan Töre, Dk. 75 Ghezzal (Beşiktaş), Dk. 87 İsmail Köybaşı, Dk. 89 Dokovic (Çaykur Rizespor)Dk. 36 Ljajic (Beşiktaş), Dk. 72 Yasin Pehlivan (Yedek kulübesinde), Dk. 90+4 Dokovic (Çaykur Rizespor)