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Beşiktaş, şampiyonluğun sırrı yerden oyunu unuttu!

Beşiktaş, sürekli havadan oynanması neticesinde şampiyonluğu getiren yerden pas oyununu unuttu!

Beşiktaş, şampiyonluğun sırrı yerden oyunu unuttu!
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13 Ekim 2018 12:04
Beşiktaş defansının topu genellikle uzun toplarla uzaklaştırması siyah-beyazlıların pasa dayalı oyununu da olumsuz etkiliyor.

Bunu en net şekilde ortaya koyan istatistikler ise hava topları. Beşiktaş; 24.1'le 8 hafta sonunda Süper Lig'de en fazla hava topu alan takım. 41.9'la da en fazla hava topu mücadelesi veren 3'üncü takım.

Pasla oyunda yüzde 72.7 ortalama yakalayan siyah-beyazlılar bu konuda Süper Lig'de 4 rakibinden geride kalmış durumda.

Göztepe maçı hazırlıkları devam etti

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışması yapıldı. Antrenman sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon ve streching çalışması ile başladı. Küçük oyunlar, pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ile devam eden idman yarım sahada yapılan çift kale maç ile sona erdi.

1.5 saate yakın süren antrenmana milli takımlarda olan Adem Ljajic, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Cyle Larin, Domagoj Vida, Gary Medel, Enzo Rocco, Pepe, Ryan Babel, Güven Yalçın, Utku Yuvakuran ve Dorukhan Toköz katılmadı.

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