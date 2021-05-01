Beşiktaş, şampiyonluğu G.Saray Stadı'nda kutlayabilir!

Son 3 maçından 4 puan alması durumunda rakiplerinin aldığı sonuçlara bakmaksızın şampiyonluğunu ilan edecek olan Beşiktaş, Galatasaray ile oynanacak olan derbiden önce flaş bir kararın altına imza attı.Fenerbahçe'nin pazartesi günü Erzurumspor'a puan kaybetmesi halinde, Galatasaray ile 8 Mayıs'ta oynanacak maçta şampiyonluğunu ilan etme ihtimali bulunan Beşiktaş, şampiyonluk kupasının Galatasaray'ın stadı Türk Telekom Stadı'na getirilmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulunacak.