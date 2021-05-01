Beşiktaş, şampiyonluğu G.Saray Stadı'nda kutlayabilir!

Beşiktaş, şampiyonluk kupası için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulunmaya hazırlanıyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Beşiktaş, şampiyonluğu G.Saray Stadı'nda kutlayabilir!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Mayıs 2021 23:08
Son 3 maçından 4 puan alması durumunda rakiplerinin aldığı sonuçlara bakmaksızın şampiyonluğunu ilan edecek olan Beşiktaş, Galatasaray ile oynanacak olan derbiden önce flaş bir kararın altına imza attı.

Fenerbahçe'nin pazartesi günü Erzurumspor'a puan kaybetmesi halinde, Galatasaray ile 8 Mayıs'ta oynanacak maçta şampiyonluğunu ilan etme ihtimali bulunan Beşiktaş, şampiyonluk kupasının Galatasaray'ın stadı Türk Telekom Stadı'na getirilmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulunacak.


 


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.