Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde nasıl 3. olur?

Sporting'e deplasmanda 4-0 mağlup olarak Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tur şansını yitiren Beşiktaş, son 2 maçına UEFA Avrupa Ligi bileti için çıkacak Peki Beşiktaş grubunu nasıl 3. bitirir? İşte tüm olasılıklar…

Haber; Akşam, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde nasıl 3. olur?
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04 Kasım 2021 10:50
Şampiyonlar Ligi'nde Sporting'e deplasmanda 4-0 yenilerek 4. maçlar sonrasında puansız şekilde son sırada yer alan Beşiktaş, bir üst tur şansını yitirdi. Siyah-Beyazlılar kalan 2 maçına UEFA Avrupa Ligi vizesi alabilmek için çıkacak. Peki Beşiktaş grubunda nasıl 3. olur? Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi şansı kaldı mı?

BEŞİKTAŞ 2'DE 2 YAPARSA...

Grubunda 4 maç sonunda sıfır puanla son sırada yer alan Beşiktaş, 24 Kasım'da Ajax'ı ağırlarken, 7 Aralık'ta da Borussia Dortmund'a konuk olacak. Son olarak Ajax'a yenilen Dortmund'un 6 puanı bulunuyor. Beşiktaş son 2 maçını kazanması halinde son maçta Dortmund ile deplasmanda ikili averaj kovalayacak. Bu senaryoda Dortmund'un haftaya Sporting'e yenilmesi, Beşiktaş'ın da son hafta Alman ekibini en az 2 farkla mağlup etmesi gerekiyor.

BEŞİKTAŞ'IN GRUBUNDA PUAN DURUMU

1-Ajax / 12 puan

2-Sporting / 6 puan

3-Borussia Dortmund / 6 puan

4-Beşiktaş / 0 puan

BEŞİKTAŞ'IN KALAN MAÇLARI

24 Kasım: Beşiktaş-Ajax

7 Aralık: Borussia Dortmund-Beşiktaş


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