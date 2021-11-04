Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde nasıl 3. olur?

Şampiyonlar Ligi'nde Sporting'e deplasmanda 4-0 yenilerek 4. maçlar sonrasında puansız şekilde son sırada yer alan Beşiktaş, bir üst tur şansını yitirdi. Siyah-Beyazlılar kalan 2 maçına UEFA Avrupa Ligi vizesi alabilmek için çıkacak. Peki Beşiktaş grubunda nasıl 3. olur? Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi şansı kaldı mı?
BEŞİKTAŞ 2'DE 2 YAPARSA...
Grubunda 4 maç sonunda sıfır puanla son sırada yer alan Beşiktaş, 24 Kasım'da Ajax'ı ağırlarken, 7 Aralık'ta da Borussia Dortmund'a konuk olacak. Son olarak Ajax'a yenilen Dortmund'un 6 puanı bulunuyor. Beşiktaş son 2 maçını kazanması halinde son maçta Dortmund ile deplasmanda ikili averaj kovalayacak. Bu senaryoda Dortmund'un haftaya Sporting'e yenilmesi, Beşiktaş'ın da son hafta Alman ekibini en az 2 farkla mağlup etmesi gerekiyor.
BEŞİKTAŞ'IN GRUBUNDA PUAN DURUMU
1-Ajax / 12 puan
2-Sporting / 6 puan
3-Borussia Dortmund / 6 puan
4-Beşiktaş / 0 puan
BEŞİKTAŞ'IN KALAN MAÇLARI
24 Kasım: Beşiktaş-Ajax
7 Aralık: Borussia Dortmund-Beşiktaş
BEŞİKTAŞ 2'DE 2 YAPARSA...
Grubunda 4 maç sonunda sıfır puanla son sırada yer alan Beşiktaş, 24 Kasım'da Ajax'ı ağırlarken, 7 Aralık'ta da Borussia Dortmund'a konuk olacak. Son olarak Ajax'a yenilen Dortmund'un 6 puanı bulunuyor. Beşiktaş son 2 maçını kazanması halinde son maçta Dortmund ile deplasmanda ikili averaj kovalayacak. Bu senaryoda Dortmund'un haftaya Sporting'e yenilmesi, Beşiktaş'ın da son hafta Alman ekibini en az 2 farkla mağlup etmesi gerekiyor.
BEŞİKTAŞ'IN GRUBUNDA PUAN DURUMU
1-Ajax / 12 puan
2-Sporting / 6 puan
3-Borussia Dortmund / 6 puan
4-Beşiktaş / 0 puan
BEŞİKTAŞ'IN KALAN MAÇLARI
24 Kasım: Beşiktaş-Ajax
7 Aralık: Borussia Dortmund-Beşiktaş