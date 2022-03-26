Beşiktaş, Samet Akaydın'ın peşinde!

Beşiktaş, bu sezon Adana Demirspor'da performansıyla dikkat çeken Samet Akaydın'ı transfer etmek istiyor.

Haber; Sabah
Abone Ol
Beşiktaş, Samet Akaydın'ın peşinde!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Mart 2022 09:57
Beşiktaş'ın Samet Akaydın'ı transfer etmek istediği öğrenildi. Siyah beyazlı ekip ve oyuncunun kulübü Adana Demirspor arasında pazarlıklar devam ediyor.

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon istikrarlı sonuçlar alamayan Beşiktaş, Fransız teknik direktör Valerien Ismael'i resme açıkladı. Siyah-beyazlılar, gelecek sezonun transfer çalışmalarına ise hız kesmeden başladı.

Beşiktaş'ın savunma merkezi için gündemine aldığı yeni isim Adana Demirspor'dan Samet Akaydın oldu. Akdeniz ekibi, Samet için 3 milyon Euro isterken pazarlıkların sürdüğü ifade edildi. Siyah-beyazlılar, takas artı para seçeneğini de masaya koyarken önümüzdeki günlerde yeni gelişmelerin yaşanması bekleniyor.

Beşiktaş, Abdülkerim Bardakcı için Konyaspor 6 milyon Euro isteyince geri adım atmıştı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.