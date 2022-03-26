Beşiktaş, Samet Akaydın'ın peşinde!

Beşiktaş'ın Samet Akaydın'ı transfer etmek istediği öğrenildi. Siyah beyazlı ekip ve oyuncunun kulübü Adana Demirspor arasında pazarlıklar devam ediyor.



Spor Toto Süper Lig'de bu sezon istikrarlı sonuçlar alamayan Beşiktaş, Fransız teknik direktör Valerien Ismael'i resme açıkladı. Siyah-beyazlılar, gelecek sezonun transfer çalışmalarına ise hız kesmeden başladı.



Beşiktaş'ın savunma merkezi için gündemine aldığı yeni isim Adana Demirspor'dan Samet Akaydın oldu. Akdeniz ekibi, Samet için 3 milyon Euro isterken pazarlıkların sürdüğü ifade edildi. Siyah-beyazlılar, takas artı para seçeneğini de masaya koyarken önümüzdeki günlerde yeni gelişmelerin yaşanması bekleniyor.



Beşiktaş, Abdülkerim Bardakcı için Konyaspor 6 milyon Euro isteyince geri adım atmıştı.





İLGİLİ VİDEO