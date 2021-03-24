Beşiktaş, Salih Özcan transferi için ısrarcı

Beşiktaş'ın Köln'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Salih Özcan'ı gündemine aldığı ve görüşmeler yaptığı bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Beşiktaş, Salih Özcan transferi için ısrarcı
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24 Mart 2021 15:53
Gelecek sezonun transfer çalışmalarını şimdiden Beşiktaş, Bundesliga takımlarından Köln'de forma giyen Salih Özcan için girişimlerine hız verdi.

Bild'in haberine göre; Köln'ün yeni sözleşme teklifini geri çeviren 23 yaşındaki gurbetçi oyuncu Salih Özcan, uzun süredir Beşiktaş'ın yakın takibinde bulunuyor.

Almanya Bundesliga'da kümede kalma mücadelesi veren Köln'ün ikinci lige düşmesi halinde takımdan kesin olarak ayrılacağının altı çizilirken, sezon sonu işlerin iyi gitmesi durumunda ise sözleşmesini uzatabileceği bilgisi verildi.

Sezon başında kiralık olarak oynadığı Kiel'den Köln'e geri dönen Salih Özcan, bu sezon kırmızı beyazlılarla çıktığı 23 lig maçında 1 asistlik performans sergiledi. 

 


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