Beşiktaş, Salih Özcan için EURO 2024'ü bekliyor

Transfer çalışmalarına hız katan Beşiktaş, Salih Özcan'ı radarına ekledi. A Milli Takım ile EURO 2024'te turnuvada bulunan 26 yaşındaki orta sahanın geleceğinin şampiyona sonrası netleşmesi bekleniyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş, Salih Özcan için EURO 2024'ü bekliyor
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05 Temmuz 2024 08:24
Beşiktaş'ta bir süredir gündeminde bulunan Salih Özcan için planı belli oldu.

BEŞİKTAŞ, EURO 2024'Ü BEKLİYOR 

Siyah-beyazlılar, radarına eklediği Salih Özcan için EURO 2024'ün bitmesini bekliyor. Beşiktaş'ın A Milli Takım ile Avrupa Şampiyonası'nda bulunan oyuncu için turnuvadan sonra hamle yaparak transferi bitirmek istediği öğrenildi.

BİRÇOK TEKLİF VAR

Sky DE'de yer alan habere göre; Borussia Dortmund forması giyen Salih Özcan'a bir çok teklif var. Aktarılan haberde, Beşiktaş'ın yanı sıra milli futbolcuya Rennes, Marsilya ve Arabistan kulüpleri yakın markaj uyguluyor.

BONSERVİSİ 10 MİLYON EURO

Öte yandan, Borussia Dortmund'un Salih Özcan için yaklaşık 10 milyon Euro bonservis beklentisi içerisinde olduğu yazıldı.

OYUNCUNUN RAKAMLARI

26 yaşındaki ön liberonun Dortmund ile sözleşmesi 2026'da sona erecek. Alman ekibiyle şu ana kadar 70 maça çıktı ve 2 asistlik performans sergiledi.

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