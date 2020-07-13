Beşiktaş sahaya santrforsuz çıktı!

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz ve Umut Nayir'in yokluğunda Güven Yalçın yedek beklerken, siyah - beyazlı takım santrforsuz olarak sahaya çıktı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Beşiktaş sahaya santrforsuz çıktı!
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13 Temmuz 2020 21:35
Beşiktaş, BtcTurk Yeni Malatyaspor karşılaşmasında ileri uçta 4 kanat oyuncusuyla mücadele etti.

Burak Yılmaz ve Kevin Prince Boateng, sakatlığı nedeniyle BtcTurk Yeni Malatyaspor'a karşı forma giyemedi. Kasımpaşa maçında attığı son dakika golüyle galibiyeti getiren Güven Yalçın ise yedekler arasında maça başladı.

Teknik direktör Sergen Yalçın, hücum hattında daha çok kanatlarda görev yapan futbolcuları Lens, Boyd, Diaby ve N'Koudou ile gol aradı.



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