Beşiktaş, sahasında Strasbourg'a mağlup oldu...

Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 3. haftasında Beşiktaş Sompo Japan, sahasında Fransız ekibi Strasbourg'a 78-71 mağlup oldu.Siyah-beyazlılar, gruptaki 2. mağlubiyetini alırken, Strasbourg ise 3. maçından da galibiyetle ayrıldı.Karşılaşmaya hücumda iyi başlayan Beşiktaş Sompo Japan, üst üste top kayıpları yapan Strasbourg karşısında 5. dakikayı 9-4 üstün geçti. Siyah-beyazlılar, 7. dakikada farkı 10'a (15-5) çıkarsa da 10-0'lık seri yakalayan Fransız ekibi, çeyreğin bitimine 5 saniye kala eşitliği yakaladı: 15-15. İlk periyot, 15-15 tamamlandı.İkinci periyodun ilk bölümünde Strasbourg'a arka arkaya boş atış şansı veren Beşiktaş Sompo Japan, 13. dakikada 7 sayı geriye düştü: 18-25. Savunmada sertliği bir türlü artıramayan siyah-beyazlılar, hücumda uzun oyuncularının bulduğu basketlerle farkı eritirken, 18. dakikada da 32-31 öne geçti. Strasbourg, hızlı hücumlardan bulduğu basketlerle 19. dakikada yeniden öne geçti: 32-35. Can Maxim Mutaf ve Kenan Sipahi ile sayılar üreten Beşiktaş Sompo Japan, soyunma odasına 36-35 önde girdi.İkinci yarının ilk dakikaları karşılıklı basketlerle geçildi. Pota altında Fall ile etkili olan Strasbourg, Serron'un hızlı hücumdan bulduğu basketle 25. dakikayı 50-47 üstün bitirdi. Dış atışlarda Can Maxim Mutaf, boyalı alanda da Buva ile hücumda tempoyu artırmaya çalışan Beşiktaş Sompo Japan, 29. dakikayı geride geçti: 54-59. Siyah-beyazlılar, Fransız ekibi karşısında üçüncü periyodu 59-56 geride kapattı.Final periyoduna az sayıdaki taraftarının desteğini arkasına alarak başlayan Beşiktaş Sompo Japan, Benzing'in serbest atışlarıyla 33. dakikada beraberliği sağladı: 59-59. Green ile peş peşe dış atışlardan basketler kaydeden Strasbourg, siyah-beyazlılar karşısında 37. dakikaya 68-64 önde girdi. Beşiktaş Sompo Japan, Rich ile savunmada ve hücumda tempoyu artırmaya çalışsa da Fransız ekibi, boyalı alanı etkili kullanmaya devam eden Fall ile bitime 2,5 dakika kala üstünlüğünü sürdürdü: 67-73. Siyah-beyazlı takım, karşılaşmayı da 78-71 kaybetti.BJK AkatlarSrdan Dozai (Hırvatistan), Igor Mitrovski (Makedonya), Sasa Maricic (Sırbistan): Kenan Sipahi 8, Gibson 4, Erkan Veyseloğlu 5, Alexander 4, Buva 16, Benzing 14, Pressey 2, Can Maxim Mutaf 11, Dusan Cantekin 2, Rich 5Green 18, Lang 1, Collins 7, Pietrus 5, Traore 6, Serron 8, Nzeulie 10, Goulmy 6, Beyhurst, Fall 1715-1536-3556-59