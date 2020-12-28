Beşiktaş, sahasında seriyi 5 maç yaptı

Beşiktaş, Sivasspor karşısında aldığı galibiyetle iç sahada kazanma serisini 5 maça çıkardı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş, sahasında seriyi 5 maç yaptı
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28 Aralık 2020 21:46
Beşiktaş, evindeki galibiyet serisini 5 maça çıkardı.

Ligdeki ilk iki iç saha maçında Fraport TAV Antalyaspor'la 1-1 berabere kalan ve Gençlerbirliği'ne 1-0 mağlup olan siyah-beyazlı ekip, ardından konuk ettiği Yeni Malatyaspor'u 1-0, Medipol Başakşehir'i 3-2, Kasımpaşa'yı 3-0, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 4-0 ve Demir Grup Sivasspor'u 3-0 yendi.

- Güven Yalçın'ın ligdeki ilk golü

Beşiktaş'ı 1-0 öne geçiren Güven Yalçın, bu sezon ligdeki ilk gol sevincini yaşadı.

UEFA Avrupa Ligi'nde Rio Ave ile oynanan maçta fileleri havalandıran Güven, Süper Lig'de görev aldığı 10 maçta skor üretememişti.

Güven ayrıca Ziraat Türkiye Kupası'nda Tarsus İdman Yurdu ile oynanan karşılaşmada gol attı.



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