Beşiktaş, sahasında İlbank'a mağlup oldu

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 26. haftasının açılış maçında İlbank, deplasmanda Beşiktaş'ı 3-0 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş, sahasında İlbank'a mağlup oldu
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29 Ocak 2021 15:36
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 26. haftasının açılış maçında İlbank, deplasmanda Beşiktaş'ı 3-0 yendi.

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol Hakemler: Selçuk Görmen, Aylin Turnaoğlu

Beşiktaş: Ezgi Dilik, Rida Erlalelitepe, Bengisu Aygün, Seray Altay, Derin Ezgi Taşdemir, Sude Pehlivan (Adlin Kaymaz, Tuana Öztürk, Deniz Hakyemez, Erçe Su Kasapoğlu)

İlbank: Yaprak Erkek, Ceren Karagöl, Yağmur Karaoğlu, Birgül Parlak, Jack, Mori (Ceren Önal, Tuğçe Öcal, Melda Güler, Eylül Karadaş)

Setler: 18-25, 23-25, 22-25

Süre: 74 dakika (22, 27, 25)



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