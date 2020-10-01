Beşiktaş sağ beki İstanbul'a getirdi!

Sporting'in Fransız sağ beki Valentin Rosier, Beşiktaş ile sözleşme imzalamak için İstanbul'a geldi.

Beşiktaş sağ beki İstanbul'a getirdi!
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01 Ekim 2020 23:12
Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Sporting'in 24 yaşındaki sağ beki Valentin Rosier, sağlık kontrollerinden geçmek ve resmi sözleşmeyi imzalamak için İstanbul'a geldi.

Cuma günü sağlık kontrollerinden geçecek olan Rosier ile 1 yıllık kiralık sözleşme imzalanacak. Rosier'e bir yıllık sözleşme karşılığında 800 bin euro maaş ödenecek.

Sporting Lizbon, yıldız oyuncu karşılığında herhangi bir kiralama bedeli almayacak ve Portekiz basınında yer alan haberlere göre anlaşmada 7 milyon euro satın alma opsiyonu bulunacak.

SOLDA DA OYNUYOR

Bir dönem Fransa U21 Milli Takımı'na da seçilen ve 7 maçta görev yapan Rosier, Sporting'e Temmuz 2019'da 5 milyon Euro ve Mama Balde karşılığında transfer oldu. Sağ bekin yanında sol bek pozisyonunda da forma giyen oyuncu kariyeri boyunca 77 maça çıktı, 7 asist yaptı.



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