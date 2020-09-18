Beşiktaş, sağ beki İngiltere'den alıyor

Sağ bek transferi için temaslarını yoğunlaştıran Beşiktaş'ın, Newcastle United'ın ABD'li sağ beki DeAndre Yedlin ile büyük ölçüde anlaşmaya vardığı kaydedildi.



Sky Sports'un haberine göre siyah-beyazlılar, sözleşmesini feshedecek 27 yaşındaki oyuncuyu bedelsiz olarak kadrosuna katacak.



20 KARŞILAŞMADA FORMA GİYDİ



Newcastle'da geçen sezon 20 maça çıkan Yedlin 1 gol kaydetti. ABD'li oyuncu 2016'da başka bir İngiliz ekibi Tottenham'dan 6 milyon euroya transfer edilirken zaman zaman yedek kulübesinde kaldı.



SERGEN YALÇIN ONU ÇOK İSTİYOR



Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın ABD'li oyuncuyu çok beğendiği ve bu oyuncunun özellikle transfer edilmesi için yönetimden özel istekte bulunduğu gelen bilgiler arasında yer alıyor.



