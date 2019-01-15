Beşiktaş sağ bek transferine nokta koyuyor; Berat Djimsiti

Forvete Burak Yılmaz ve stopere Isimat-Mirin takviyesini yapan Siyah-Beyazlılar, Atalanta'nın Arnavut beki Djimsiti'yi de renklerine katıyor.Gökhan Gönül'ün yokluğunda Medel, Necip, Fatih zaman zaman da Vida'yı oynatan Şenol Güneş, Djimsiti'nin gelişiyle rahata kavuşacak. Gökhan Gönül'ün ilerleyen yaşı ve buna ek sık sık sakatlanması Beşiktaş'ı zorlu kulvarlarda sıkıntıya sokmuştu.Berat Djimsiti, Atalanta ile bu sezon bitecek mukavelesini uzatmaya yanaşmadı. İtalyan ekibi de oyuncusunu sezon sonu bedelsiz kaybetmek yerine Siyah-Beyazlı takımla masaya oturmayı tercih etti.Oyuncusu için 1 milyon euro isteyen Atalanta, 500 bin euroya ikna oldu. Oyuncuyla da daha önce zaten anlaşma sağlanmıştı. Siyah-Beyazlı takımın bu transferi kısa sürede resmiyete kavuşturması bekleniyor.