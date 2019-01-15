  •  
    Fenerbahçe'den sürpriz Resmi teklife; "Gelirim"
  •  
    Ali Koç için büyük iddia; Talisca ve 3 yıldız isim!..
  •  
    Beşiktaş'ta ÜÇÜNCÜ transfer ve 5 YOLCU!..
  •  
    Sözleşmesi elinde olan en iyi 30 yıldız isim belli
  •  
    Vida için yeni bir teklif! Güneş'ten de onay çıktı

Beşiktaş sağ bek transferine nokta koyuyor; Berat Djimsiti

Beşiktaş, Atalanta'dan Berat Djimsiti'yi 500 bin euroya transfer etmek üzere. 25 yaşındaki Arnavut oyuncu, stoper, sağ bek ve sol bekte de oynayabiliyor.

Kaynak: Akşam
Beşiktaş sağ bek transferine nokta koyuyor; Berat Djimsiti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Ocak 2019 10:48
Forvete Burak Yılmaz ve stopere Isimat-Mirin takviyesini yapan Siyah-Beyazlılar, Atalanta'nın Arnavut beki Djimsiti'yi de renklerine katıyor.

Gökhan Gönül'ün yokluğunda Medel, Necip, Fatih zaman zaman da Vida'yı oynatan Şenol Güneş, Djimsiti'nin gelişiyle rahata kavuşacak. Gökhan Gönül'ün ilerleyen yaşı ve buna ek sık sık sakatlanması Beşiktaş'ı zorlu kulvarlarda sıkıntıya sokmuştu.

BİTEN MUKAVELE KOZ OLDU

Berat Djimsiti, Atalanta ile bu sezon bitecek mukavelesini uzatmaya yanaşmadı. İtalyan ekibi de oyuncusunu sezon sonu bedelsiz kaybetmek yerine Siyah-Beyazlı takımla masaya oturmayı tercih etti.

Oyuncusu için 1 milyon euro isteyen Atalanta, 500 bin euroya ikna oldu. Oyuncuyla da daha önce zaten anlaşma sağlanmıştı. Siyah-Beyazlı takımın bu transferi kısa sürede resmiyete kavuşturması bekleniyor.



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için