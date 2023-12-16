Beşiktaş Safi Çimento evinde kazandı

Hentbol'da Erkekler Türkiye Kupası Çeyrek Final karşılaşmasında Beşiktaş evinde Rize Belediyespor'u 41-31 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş Safi Çimento evinde kazandı
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16 Aralık 2023 17:20
Hentbol Erkekler Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Beşiktaş Safi Çimento, Rize Belediyespor'u 41-31 mağlup etti.

Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanan mücadeleye takımlar "Sporda şiddete yer yok!" yazılı pankartlarla çıkarken, futbol hakemi Halil Umut Meler'e yapılan saldırı sebebiyle müsabakalar 10 dakika geç başladı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş Safi Çimento'nun 17-15'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

İki takım, 23 Aralık Cumartesi günü saat 14.00'te Yenişehir Spor Salonu'nda tekrar karşılaşacak. Kazanan ekip Dörtlü Final'de oynamaya hak kazanacak.

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