Beşiktaş Safi Çimento deplasmanda rahat kazandı

Hentbol EHF Erkekler Avrupa Kupası 2. tur ilk maçında Beşiktaş Safi Çimento, deplasmanda Kosova'nın KH Besa Famgas takımını 43-24 yendi.
Karagaci Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı 23-10 Beşiktaş Safi Çimento'nun üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçın ikinci yarısında da iyi oynayan Beşiktaş Safi Çimento, müsabakayı 43-24 kazandı.
Mücadelenin rövanşı 21 Ekim Cumartesi günü Ümraniye Haldun Alagaş Spor Kompleksi'nde oynanacak.
Karagaci Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı 23-10 Beşiktaş Safi Çimento'nun üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçın ikinci yarısında da iyi oynayan Beşiktaş Safi Çimento, müsabakayı 43-24 kazandı.
Mücadelenin rövanşı 21 Ekim Cumartesi günü Ümraniye Haldun Alagaş Spor Kompleksi'nde oynanacak.