Beşiktaş, Rumen yıldızı gündemine aldı

Yeni sezon için transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Beşiktaş yönetiminin hücum hattına önemli bir takviye yapmak için düğmeye bastığı belirtiliyor. Kara Kartal, Rumen kulübü Steaua Bükreş'in (FCSB) kaptanı Florin Tanase için devreye girdi.



27 yaşındaki futbolcu ofansif bir orta saha pozisyonunda görev yapıyor. Ancak özellikle bu sezon son derece skorer bir görüntü sergilemesiyle dikkatleri üzerine çekiyor.



Tecrübeli futbolcu ile görüşmelere başlayan Beşiktaş'ın kiralama üzerinde durduğu konuşuluyor. Satın alma opsiyonunun ise 3 milyon euro olarak düşünüldüğü gelen haberler arasında. Steaua Bükreş'in, 2025 yılına kadar sözleşmesi devam eden oyuncusunu kiralamaya sıcak bakmadığı da haberin detaylarında yer alıyor.



TRABZONSPOR DA İSTİYOR



Rumen futbolcunun aylık ortalama kazancı ise 30 bin euro dolaylarında olarak biliniyor. Takımıyla bu sezon toplam 35 maça çıkıp 20 gol ve 7 asist gibi dikkat çekici istatistikler elde eden yıldızın ismi uzun zamandır Trabzonspor ile de anılıyor. Bunun yanı sıra futbolcuya Avrupa, Çin, Körfez ülkeleri ve ABD'den de teklifler olduğu belirtilmekte.



27 yaşındaki 10 numara, Romanya Milli Takımı'nda ise 10 karşılaşmada forma giydi. 1 kez ağları sarsarken 1 de asist yaptı.





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