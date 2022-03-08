Beşiktaş'ta forvet hareketliliği yaşanıyor. İlk hedef Finlandiyalı Teemu Pukki. Aaroun Boupendza'nın maliyetini çok bulan Ahmet Nur Çebi ve kurmayları Norwich'in Finlandiyalı golcüsüne yöneldi.



TEEMU PUKKI IN AARON BOUPENDZA OUT



Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Pukki'nin bonservisi olmaması nedeniyle listeye eklendiği öğrenildi.



Norwich forması giyen 31 yaşındaki Teemu Pukki bu sezon Premier Lig'de 26 maçta 7 gol 1 asistlik performans sergiledi.



Pukki'nin güncel piyasa değeri ise 5 milyon euro. 1.80 boyundaki forvetin de Türkiye'de oynamaya sıcak baktığı dile getiriliyor.









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