Beşiktaş rotayı Pukki'ye kırdı!

Aaron Boupendza transferi için nabız yoklayan Beşiktaş'ta hedef Premier Lig'de Norwich forması giyen Teemu Pukki'ye yöneldi. Boupendza'nın maliyetini bulan Beşiktaş, sezon sonu sözleşmesi son bulacak Pukki'yi listesine aldı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; EPA
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Beşiktaş rotayı Pukki'ye kırdı!
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08 Mart 2022 11:13
Teemu Eino Antero Pukki
Teemu Eino Antero Pukki
Norwich City
Beşiktaş'ta forvet hareketliliği yaşanıyor. İlk hedef Finlandiyalı Teemu Pukki. Aaroun Boupendza'nın maliyetini çok bulan Ahmet Nur Çebi ve kurmayları Norwich'in Finlandiyalı golcüsüne yöneldi.

TEEMU PUKKI IN AARON BOUPENDZA OUT

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Pukki'nin bonservisi olmaması nedeniyle listeye eklendiği öğrenildi.

Norwich forması giyen 31 yaşındaki Teemu Pukki bu sezon Premier Lig'de 26 maçta 7 gol 1 asistlik performans sergiledi.

Pukki'nin güncel piyasa değeri ise 5 milyon euro. 1.80 boyundaki forvetin de Türkiye'de oynamaya sıcak baktığı dile getiriliyor.

 

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