Beşiktaş, rotasını Rusya'ya çevirdi

Yeni sezon hazırlıklarına başlayan ve transfer yoğun mesai harcayan Beşiktaş, Şenol Güneş'in istediği oyuncular için görüşmelerini yapmaya devam ediyor. UEFA Konferans Ligi'ne katılma mücadelesi verecek olan Kartal, 'İsviçre Çakısı' olarak lanse edilen yeni yıldızını buldu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; EPA
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Beşiktaş, rotasını Rusya'ya çevirdi
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09 Temmuz 2023 11:35
Son güncelleme 09 Temmuz 2023 11:36
Kadrosunu güçlendirmek adına yeni transfer görüşmelerine başlayan yönetim, tecrübeli hocanın istediği oyuncular için girişimlerini yapmaya başladı.

Avrupa'da güçlü bir kadroyla mücadele etmek adına hücum hattını güçlendirmek isteyen Şenol Güneş, istediği yıldızı Rusya'da buldu.

BEŞİKTAŞ'A İSVİÇRE ÇAKISI: BAKHTIYAR ZAYNUTDINOV

Beşiktaş, TFF'nin mavi pasaport kuralından faydalanmak için CSKA Moskova'nın Kazak oyuncusu Bakhtiyar Zaynutdinov'u kadrosuna katmak istiyor.

Forvet, bek, kanat ve stoper deneyimleri olan ve birçok mevkide forma giymesiyle dikkat çeken futbolcu için Rus kulübüyle sıkı pazarlıklar yapılıyor.

25 yaşındaki oyuncu da Beşiktaş'a gelmeye olumlu yaklaşırken kulübünün 7 milyon Euro'luk talebinin aşağı çekilmesi için çaba sarf ediliyor. Joker oyuncu gözüyle bakılan Zaynutdinov geçen sezon CSKA'da 27 maçın 17'sinde stoper, 7'sinde sol kanat bek, 1'inde sol bek, 2'sinde sol açıkta forma giydi. 

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