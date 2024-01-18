Beşiktaş, Rosier'in Nice kiralandığını açıkladı

Beşiktaş , Fransız sağ beki Valentin Rosier'in Nice'e satın alma opsiyonuyla kiralandığını açıkladı.

Kulübün KAP'a yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı;Daha önce çıkan haberlerde sözleşmede yer alan satın alma maddesinin 3 milyon euro civarında olduğu öne sürülmüştü.Beşiktaş'ta bu sezon 21 maçta süre bulan Valentin Rosier, 2 asist yaptı. Valentin Rosier, Fenerbahçe ile oynanan derbinin ardından Beşiktaş'ta kadro dışı kalan isimlerden biri olmuştu.