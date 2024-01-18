Beşiktaş, Rosier'in Nice kiralandığını açıkladı

Beşiktaş, Fransız sağ beki Valentin Rosier'in Nice'e satın alma opsiyonuyla kiralandığını açıkladı.
Kulübün KAP'a yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı; "Kulübümüz, profesyonel futbolcumuz Valentin Rosier'in 2023-2024 sezonu sonuna kadar geçici transferi hususunda OGC NICE kulübüyle ve oyuncuyla anlaşmaya varmıştır.
Yapılan anlaşmaya göre OGC NICE kulübünün satın alma opsiyonu bulunmaktadır. Ayrıca oyuncunun 2023/2024 sezonu sonuna kadar ücreti OGC NICE kulübü tarafından karşılanacaktır."
Daha önce çıkan haberlerde sözleşmede yer alan satın alma maddesinin 3 milyon euro civarında olduğu öne sürülmüştü.
Beşiktaş'ta bu sezon 21 maçta süre bulan Valentin Rosier, 2 asist yaptı. Valentin Rosier, Fenerbahçe ile oynanan derbinin ardından Beşiktaş'ta kadro dışı kalan isimlerden biri olmuştu.
Kulübün KAP'a yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı; "Kulübümüz, profesyonel futbolcumuz Valentin Rosier'in 2023-2024 sezonu sonuna kadar geçici transferi hususunda OGC NICE kulübüyle ve oyuncuyla anlaşmaya varmıştır.
Yapılan anlaşmaya göre OGC NICE kulübünün satın alma opsiyonu bulunmaktadır. Ayrıca oyuncunun 2023/2024 sezonu sonuna kadar ücreti OGC NICE kulübü tarafından karşılanacaktır."
Daha önce çıkan haberlerde sözleşmede yer alan satın alma maddesinin 3 milyon euro civarında olduğu öne sürülmüştü.
Beşiktaş'ta bu sezon 21 maçta süre bulan Valentin Rosier, 2 asist yaptı. Valentin Rosier, Fenerbahçe ile oynanan derbinin ardından Beşiktaş'ta kadro dışı kalan isimlerden biri olmuştu.