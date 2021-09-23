Beşiktaş, Rosier'in bonservisini aldı!

Süper Lig ekibi Beşiktaş, Rosier'in bonservisinin alındığını açıkladı.



Fransız sağ bek için 4,8 milyon euro'luk bedeli ödeyen siyah - beyazlılar, oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzaladı.



Beşiktaş'ın KAP'a yaptığı açıklama şu şekilde;



Sporting CP Kulübü'nden 2021-2022 sezonu 1. transfer tescil döneminde bir yıllığına geçici transferi gerçekleşmiş olan profesyonel futbolcu Valentin Andre Henri Rosier'in transfer hakları, Kulübü'müz tarafından 4.800.000 Avro karşılığında satın alınmıştır. Oyuncu ile 2024-2025 sezonu sonuna kadar anlaşmaya varılmıştır.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur.



