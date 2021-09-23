Beşiktaş, Rosier'in bonservisini aldı!

Beşiktaş, sağ bek oyuncusu Valentin Rosier'in bonservisini aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş, Rosier'in bonservisini aldı!
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23 Eylül 2021 15:46
Süper Lig ekibi Beşiktaş, Rosier'in bonservisinin alındığını açıkladı.

Fransız sağ bek için 4,8 milyon euro'luk bedeli ödeyen siyah - beyazlılar, oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Beşiktaş'ın KAP'a yaptığı açıklama şu şekilde;

Sporting CP Kulübü'nden 2021-2022 sezonu 1. transfer tescil döneminde bir yıllığına geçici transferi gerçekleşmiş olan profesyonel futbolcu Valentin Andre Henri Rosier'in transfer hakları, Kulübü'müz tarafından 4.800.000 Avro karşılığında satın alınmıştır. Oyuncu ile 2024-2025 sezonu sonuna kadar anlaşmaya varılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.


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