Beşiktaş, Rosier için çare arıyor!

Beşiktaş'ta bu sezon gösterdiği performansla teknik direktör Sergen Yalçın'ın takımda tutulması gerektiğini belirttiği isimlerden birisi olan Rosier için kulübü Sporting Lizbon'dan bonservis indirimi müjdesi gelmedi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş, Rosier için çare arıyor!
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27 Nisan 2021 10:06
Valentin Rosier
Valentin Rosier
Beşiktaş
Beşiktaş'ta bu sezon gösterdiği performansla teknik direktör Sergen Yalçın'ın takımda tutulması gerektiğini belirttiği isimlerden birisi olan Rosier için kulübü Sporting Lizbon'dan bonservis indirimi gelmedi.

Bunu üzerine Siyah-Beyazlı yönetim Portekiz kulübüne yeniden kiralama teklifini iletti. Sporting, yeniden kiralama teklifine sıcak bakmasa da oyuncusu Valentin Rosier'in Beşiktaş'ta kalma isteği nedeniyle düşünmek için süre istedi. İki kulüp arasındaki temaslara devam kararı alındı.

Sporting Lizbon'un Rosier için 4 milyon euro bonservis talep ettiği belirtildi.

24 yaşındaki Fransız oyuncu, sezon başında 200 bin euro'ya kiralanmıştı.  

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