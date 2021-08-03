Beşiktaş, Rosier'e inanıyor: 'En az 3'e katlar'

Valentin Rosier'i uzun uğraşlar sonucu kadroya yediden katan Beşiktaş'ta bu transfer geleceğe yatırım olarak görülüyor. Fransız sağ bekin bonservisi transfer limitine rağmen 4,5 milyon avro ödenerek alınmıştı.



Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; Siyah beyazlılar son iki sezonda Rosier dışında transfer ettiği 14 oyuncuya kiralama ve bonservis bedeli olarak toplamda sadece 1,4 milyon avro ödemişti. Finansal zorluklar içindeyken Rosier için ödenen 4,5 milyon avro fazla gibi görünse de siyah beyazlı yönetim "Kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez" mantığıyla hareket ediyor. Rosier'in bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde göstereceği performansla değerini en az üç kat artırması bekleniyor.



Hedefi milli takım



2019'da 8 milyon avro olan piyasa değeri, Beşiktaş'a gelmeden önce neredeyse yarı yarıya düşen Rosier, çifte kupalı sezonda büyük pay sahibi olurken, değerini de yeniden 7,5 milyon avro seviyesine yükseltti.



Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibi bundan sonraki transferlerde de aynı stratejiyi izleyecek. Kadroya katılacak tecrübeli isimlerin yanında daha çok gelecek potansiyeli yüksek isimler tercih edilecek. Ayrıca 24 yaşındaki oyuncunun Fransa Milli Takımı'na seçilmeyi hedeflemesi sayesinde geçen sezonki performansından daha yükseğe çıkması bekleniyor.



