Beşiktaş, Rosier'e inanıyor: "En az 3'e katlar"

Yönetim transfer limitine rağmen Fransız sağ bek için 4,5 milyon avroyu kasasından çıkardı. Rosier'in sezon sonunda değerinin en az 15 milyon avro olması bekleniyor.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Beşiktaş, Rosier'e inanıyor: 'En az 3'e katlar'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Ağustos 2021 10:14
Valentin Rosier'i uzun uğraşlar sonucu kadroya yediden katan Beşiktaş'ta bu transfer geleceğe yatırım olarak görülüyor. Fransız sağ bekin bonservisi transfer limitine rağmen 4,5 milyon avro ödenerek alınmıştı.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; Siyah beyazlılar son iki sezonda Rosier dışında transfer ettiği 14 oyuncuya kiralama ve bonservis bedeli olarak toplamda sadece 1,4 milyon avro ödemişti. Finansal zorluklar içindeyken Rosier için ödenen 4,5 milyon avro fazla gibi görünse de siyah beyazlı yönetim "Kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez" mantığıyla hareket ediyor. Rosier'in bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde göstereceği performansla değerini en az üç kat artırması bekleniyor.

Hedefi milli takım

2019'da 8 milyon avro olan piyasa değeri, Beşiktaş'a gelmeden önce neredeyse yarı yarıya düşen Rosier, çifte kupalı sezonda büyük pay sahibi olurken, değerini de yeniden 7,5 milyon avro seviyesine yükseltti.

Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibi bundan sonraki transferlerde de aynı stratejiyi izleyecek. Kadroya katılacak tecrübeli isimlerin yanında daha çok gelecek potansiyeli yüksek isimler tercih edilecek. Ayrıca 24 yaşındaki oyuncunun Fransa Milli Takımı'na seçilmeyi hedeflemesi sayesinde geçen sezonki performansından daha yükseğe çıkması bekleniyor. 


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.