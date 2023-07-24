Beşiktaş, Romain Saiss transferini açıkladı

Beşiktaş, Faslı stoper Romain Saiss'ın Katar ekibi Al-Sadd'a transfer olduğunu açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş, Romain Saiss transferini açıkladı
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24 Temmuz 2023 12:03
Son güncelleme 24 Temmuz 2023 12:09
Beşiktaş, takımın tecrübeli stoperi Romain Saiss'in Katar ekibi Al-Sadd'a transfer olduğunu açıkladı.

2.5 MİLYON EURO

Kulüpten yapılan açıklamada; "Profesyonel futbolcumuz Romain Ghanem Paul Saiss'in Al-Sadd SC kulübüne kesin transferi konusunda; 2.500.000 Avro garanti bedel ve 300.000 Avro şarta bağlı bedel karşılığı anlaşma sağlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

SEZON İSTATİSTİĞİ

33 yaşındaki Romain Saiss, geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 26 karşılaşmaya çıkarken 1 gol, 2 asistlik performans sergilemişti.

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