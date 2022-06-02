Beşiktaş, Romain Saiss'te sona yakın!

Hırvat savunma oyuncusu Domagoj Vida'nın ayrılmasının ardından stoper arayışlarına başlayan Beşiktaş'ta yeni bir gelişme yaşandı.Beşiktaş'ın stoper transferi için gündeminde olanilk görüşmedeyıllık ücret ve 3 senelik kontrat talep etmişti. Bu nedenle görüşmeler başlangıçta tıkanırken siyah-beyazlılar ümidini yitirmişti. Ancak teknik direktörGeçmişte Beşiktaş'a karşı Vodafone Park'ta Wolverhampton formasıyla rakip olarak çıkan32 yaşındaki futbolcunun hem yıllık ücret konusunda hem de sözleşme süresinde esnek davrandığı kaydedildi. Siyah-beyazlılarınbonus şeklindeki önerisine pozitif yaklaşan Saiss'inkontrat süresini de değerlendirmeye aldığı belirtildi.İki taraf arasındaki görüşmeler sürüyor. Beşiktaş yönetimi, bu transferi gelecek haftaya kadar imza aşamasına taşımak istiyor. 6 sezondur formasını giydiği Wolverhampton'dan ayrılan Saiss, bu sezon 32 maça çıkmış ve 3 gol kaydetmişti. Tecrübeli futbolcu, stoper dışında ön liberoda da görev alabiliyor.