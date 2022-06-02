Beşiktaş, Romain Saiss'te sona yakın!

Hırvat savunma oyuncusu Domagoj Vida'nın ayrılmasının ardından stoper arayışlarına başlayan Beşiktaş'ta yeni bir gelişme yaşandı.
Beşiktaş'ın stoper transferi için gündeminde olan Romain Saiss, ilk görüşmede 2 milyon euro yıllık ücret ve 3 senelik kontrat talep etmişti. Bu nedenle görüşmeler başlangıçta tıkanırken siyah-beyazlılar ümidini yitirmişti. Ancak teknik direktör Valerien Ismael'in isteği doğrultusunda yeniden görüşülen tecrübeli isim bu kez taleplerini azalttı.
Geçmişte Beşiktaş'a karşı Vodafone Park'ta Wolverhampton formasıyla rakip olarak çıkan Faslı oyuncuyla görüşmeler olumlu yöne çevrildi.
Sabah Gazetesi'nden Ogün Şahinoğlu'nun haberine göre; 32 yaşındaki futbolcunun hem yıllık ücret konusunda hem de sözleşme süresinde esnek davrandığı kaydedildi. Siyah-beyazlıların 1.5 milyon euro net ücret + 500 bin euro bonus şeklindeki önerisine pozitif yaklaşan Saiss'in 2 yıllık kontrat süresini de değerlendirmeye aldığı belirtildi.
ELİNİ ÇABUK TUTMAK İSTİYOR
İki taraf arasındaki görüşmeler sürüyor. Beşiktaş yönetimi, bu transferi gelecek haftaya kadar imza aşamasına taşımak istiyor. 6 sezondur formasını giydiği Wolverhampton'dan ayrılan Saiss, bu sezon 32 maça çıkmış ve 3 gol kaydetmişti. Tecrübeli futbolcu, stoper dışında ön liberoda da görev alabiliyor.
Beşiktaş'ın stoper transferi için gündeminde olan Romain Saiss, ilk görüşmede 2 milyon euro yıllık ücret ve 3 senelik kontrat talep etmişti. Bu nedenle görüşmeler başlangıçta tıkanırken siyah-beyazlılar ümidini yitirmişti. Ancak teknik direktör Valerien Ismael'in isteği doğrultusunda yeniden görüşülen tecrübeli isim bu kez taleplerini azalttı.
Geçmişte Beşiktaş'a karşı Vodafone Park'ta Wolverhampton formasıyla rakip olarak çıkan Faslı oyuncuyla görüşmeler olumlu yöne çevrildi.
Sabah Gazetesi'nden Ogün Şahinoğlu'nun haberine göre; 32 yaşındaki futbolcunun hem yıllık ücret konusunda hem de sözleşme süresinde esnek davrandığı kaydedildi. Siyah-beyazlıların 1.5 milyon euro net ücret + 500 bin euro bonus şeklindeki önerisine pozitif yaklaşan Saiss'in 2 yıllık kontrat süresini de değerlendirmeye aldığı belirtildi.
ELİNİ ÇABUK TUTMAK İSTİYOR
İki taraf arasındaki görüşmeler sürüyor. Beşiktaş yönetimi, bu transferi gelecek haftaya kadar imza aşamasına taşımak istiyor. 6 sezondur formasını giydiği Wolverhampton'dan ayrılan Saiss, bu sezon 32 maça çıkmış ve 3 gol kaydetmişti. Tecrübeli futbolcu, stoper dışında ön liberoda da görev alabiliyor.