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Beşiktaş, Romain Saiss'ın raporlarını istedi

Beşiktaş Kulübü, Fas ile Dünya Kupası'nda yarı finale çıkan Romain Saiss'ın sakatlığına dair rapor istedi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; EPA
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Beşiktaş, Romain Saiss'ın raporlarını istedi
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13 Aralık 2022 10:56
Beşiktaş'ta Romain Saiss için büyük endişe yaşanıyor.

Fas Milli Takımı'nın kaptanlığını yapan ve Portekiz'i eleyip yarı finale çıktıkları maçta ağrılarına rağmen ilk 11'de oynayan 32 yaşındaki stoperin üst adalesinde 1. derece yırtık olması söz konusu.

Siyah-beyazlılar; Fas tarih yazarken, yarı finalde Fransa'ya karşı da takımla olmak isteyen Saiss'in raporlarını istedi. Fas Milli Takımı, MR sonuçlarının raporlanmasıyla birlikte Beşiktaş'a da bilgilendirme yapacak.

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