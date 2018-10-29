Beşiktaş Rizespor ÖZET ve golleri İZLE, BJK maçı izle

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Mustafa Pektemek, 40. dakikada bir kez daha Quaresma'nın ortasına yaptığı kafa vuruşuyla ilk yarının skorunu belirledi.

ŞENOL GÜNEŞ'TEN İLK 11'DE DEV REVİZYON

MUSTAFA PEKTEMEK'İN 227 GÜNLÜK 11 HARETİ SONA ERDİ

ADRIANO 7 MAÇ SONRA GERİ DÖNDÜ

VAGNER LOVE VE ATIBA HUTCHINSON İLK 11'DE

PEPE, BABEL VE LJAJIC SAKAT

TRİBÜNLERDE 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI COŞKUSU

TARAFTARLARDAN HEM DESTEK HEM TEPKİ

BEŞİKTAŞ ETKİLİ BAŞLADI, PEKTEMEK'İN TOPUĞU GOL OLDU

RİZESPOR, 10. DAKİKADA 10 KİŞİ KALDI

RICARDO QUARESMA, CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

MUSTAFA PEKTEMEK YİNE SAHNEDE: 2-0!

RİZESPOR, İKİNCİ YARIYA GOLLE BAŞLADI

QUARESMA PENALTIYI KAÇIRDI, RİZESPOR 9 KİŞİ KALDI

BEŞİKTAŞ, 72 VE 79'DA OYUNU ÇÖZDÜ, MAÇI BİTİRDİ

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin puan kaybettiği haftada Beşiktaş, Rizespor karşısına çıkıyor. iddaa risk yönetimi, "Beşiktaş'ın ilk yarı kazanır" oranını sırasıyla şu şekilde yükseltti;



1.25🔝, 1.30,🔝 1.40🔝, 1.50🔝



Hemen oyna➤https://t.co/HP6R2G25Hv pic.twitter.com/sgqIsk35T6



— Sporx (@sporx) October 29, 2018

Beşiktaşımızın Spor Toto Süper Lig 10. hafta Ç. Rizespor maçı kadrosu#Beşiktaş pic.twitter.com/hESxTf31mi



— Beşiktaş JK (@Besiktas) October 29, 2018